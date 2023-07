MLC 2023: अमेरिका में शाहरुख खान की टीम का कमान संभालेगा कैरेबियाई दिग्गज, उनमुक्त चंद भी है टीम में

शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स (LAKR) में आंद्रे रसेल, जेसन रॉय, रिले रोसो, मार्टिन गुप्टिल और उन्मुक्त चंद जैसे दिग्गज खिलाड़ी है।

शाहरुख खान के सह मालिकाना हक वाली टीम में आंद्रे रसेल और सुनील नरेन हैं। (सोर्स- आईपीएल)

अमेरिका की टी20 लीग मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के पहले सीजन में शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स (LAKR) में आंद्रे रसेल, जेसन रॉय, रिले रोसौव, मार्टिन गुप्टिल और उन्मुक्त चंद जैसे दिग्गज खिलाड़ी है। टीम ने कैरेबियाई दिग्गज सुनील नरेन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें लीग के पहले सीजन के लिए कप्तान बनाया गया है। बता दें कि नरेन, रसेल और रॉय इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलते हैं। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स (LAKR) में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें तो नरेन और आंद्रे रसेल के अलावा जेसन रॉय, लॉकी फर्ग्युसन, रिले रोसौव, मार्टिन गुप्टिल, एडम जम्पा शामिल हैं। वहीं अमेरिकी खिलाड़ियों की बात करें तो अली खान, उन्मुक्त चंद, अली शेख, भास्कर यादराम, कॉर्न ड्राई, जसकरण मल्होत्रा, नितीश कुमार, सैफ बदर, शैडली वान शल्कविक और गजानंद सिंह शामिल हैं। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स (LAKR) में सुनील नरेन को कोचिंग स्टाफ से सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें फिल सिमंस (मुख्य कोच), रयान टेन डोएशे (सहायक कोच) और भरत अरुण (गेंदबाजी कोच) शामिल हैं। उन्मुक्त चंद ने 2021 में किया अमेरिका का रुख उन्मुक्त चंद की बात करें तो उनकी अगुआई में भारत 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि, वह टीम इंडिया में जगह नहीं बना सके। आईपीएल भी 2016 के बाद नहीं खेले। ऐसे में उन्होंने अगस्त 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अमेरिका चले गए थे। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंचाइजी क्रिकेट बिग बैश और बांग्लादेश की फ्रेंचाइजी क्रिकेट बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले

