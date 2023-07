MLC 2023: डेविड मिलर की तूफानी पारी से सुपर किंग्स को मिली जीत, आंद्रे रसेल भी नहीं रोक पाए नाइट राइडर्स की हार

फॉफ डुप्लेसिस की कप्तानी में सुपर किंग्स को मेजर क्रिकेट लीग 2023 के पहले ही मैच में नाइट राइडर्स पर 69 रन से बड़ी जीत मिली।

टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस (सोर्स-ट्विटर)

मेजर क्रिकेट लीग 2023 का पहला मैच टेक्सास सुपर किंग्स और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के बीच खेला गया जिस मैच में फॉफ डुप्लेसिस की कप्तानी में सुपर किंग्स को नाइट राइडर्स पर 69 रन से बड़ी जीत मिली। सुपर किंग्स की जीत में डेविड मिलर और डेवोन कॉनवे की अर्धशतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा तो वहीं आंद्र रसेल ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन वो अपनी टीम नाइट राइडर्स की हार को टालने में कामयाब नहीं हो पाए। इस मैच में डेविड मिलर को उनकी जबरदस्त नॉक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। आंद्र रसेल पर भारी रही डेविड मिलर की पारी इस मैच में नाइट राइडर्स के कप्तान सुनील नरेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। सुपर किंग्स को इस स्कोर तक पहुंचाने में टीम के ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे की पारी का भी योगदान रहा जिन्होंने 37 गेंदों पर 7 चौके व एक छक्के की मदद से 55 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि कप्तान डुप्लेसिस अपना खाता नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर आउट हो गए। इसके बाद डेविड मिलर ने 42 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 61 रन बनाते हुए टीम के स्कोर को और मजबूती प्रदान की जबकि ड्वेन ब्रावो ने 6 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से तेज नाबाद 16 रन बनाए। अली खान और लॉकी फर्ग्यूसन ने नाइट राइडर्स के लिए दो-दो विकेट लिए। नाइट राइडर्स को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम की शुरुआत काफी खराब रही और इस टीम ने सिर्फ 20 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि आंद्रे रसेल ने मध्यक्रम में टीम की बल्लेबाजी को संभालने का अच्छा प्रयास किया और 34 गेंदों पर 3 छक्के व 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाए, लेकिन ब्रावो ने उन्हें आउट कर दिया और इसके बाद नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और इस टीम को हार मिली। सुपर किंग्स की तरफ से इस मैच में मो. मोहसिन ने 3 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट लिए। इस तरह से सुपर किंग्स ने इस लीग में अपनी बेहतरीन शुरुआत की जबकि नाइट राइडर्स को पहले ही मैच में निराश होना पड़ा। वहीं इस लीग में फॉफ डुप्लेसिस पहला मैच जीतने वाले कप्तान भी बने। Also Read Emerging Asia Cup 2023: यश ढुल फॉर्म में लौटे, 108 रन की पारी में 86 रन सिर्फ बाउंड्री से जुटाए और टीम को दिलाई 8 विकेट से जीत

