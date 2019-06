भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि वे मॉडलिंग के क्षेत्र में भी उतर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय फैशन डिजाइनर रितु कुमार के लिए आउटफिट्स के लिए फोटो सेशन कराया। लाल और भगवा रंग कढ़ाई दार और पूरी बांह के इस कुर्ते में वे अपने स्वभाव की तरह ही सौम्य दिख रही हैं।

रितु कुमार की वेबसाइट से इस कुर्ते को खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 15,990 रुपए है। यह कुर्ता स्माल, मीडियम और लॉन्ग साइज में उपलब्ध है। वेबसाइट पर इसे KTIRCR-2MDQ105210B-RED/OLIVE कोड से भी सर्च किया जा सकता है। मिताली महिलाओं की पत्रिका के जुलाई अंक के कवर पेज पर नजर आएंगी। वे रियो टिंटो के ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स कार्यक्रम ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉयमंड्स ने महिला क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए पिछले साल दिसंबर में उन्हें स्वर्ण सम्मान से भी नवाजा था।

मिताली राज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 89 टी20 की 84 पारियों में 37.52 के औसत से 2364 रन बनाए हैं। इसमें उनके 17 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने 94 मैच की 86 पारियों में 32.37 के औसत से 2331 रन बनाए हैं। हालांकि, रोहित टी20 इंटरनेशनल में 4 शतक और 16 अर्धशतक लगा चुके हैं, जबकि मिताली के नाम एक भी शतक नहीं है।

After the blue jersey, this avatar is a close favourite. Thank you #RioTinto #AustralianDiamonds for a memorable journey! pic.twitter.com/D5ucYAvgrn

— Mithali Raj (@M_Raj03) May 31, 2019