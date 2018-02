मिताली राज का एक और कारनामा, टी20 में लगातार चार फिफ्टी मारने वाली पहली महिला क्रिकेटर

शुक्रवार (16 फरवरी) को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मिताली ने लगातार 4 बार फिफ्टी बनाने के का कीर्तीमान अपने नाम किया। इंडियन टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच को 9 विकेट से जीत लिया। इस जीत में टीम की कप्तान मिताली राज द्वारा बनाए गए नाबाद 76 रन भी शामिल हैं। की इस जीत के साथ इंडियन टीम ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की लगातार सफलता के चलते अब भारतीय महिला टीम की तरफ से भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी की बात आई है। जहां एक तरफ शुक्रवार को पुरुष इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 6वें और सीरीज के आखिरी मैच में हराकर छह वनडे मैचों की सीरीज 5-1 से कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को महिला इंडियन टीम ने टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम को करारी शिकस्त दी।

महिला क्रिकेट टीम ने 9 विकेट से जीत हासिल कर 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की बढ़त पा ली है। इस मैच में मिताली राज ने नाबाद 76 बनाकर लगातार 4 टी20 फिफ्टी जमाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले शानदार फॉर्म में चल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 में भी नाबाद 54 रनों की पारी खेली थी। लगातार 4 टी20 मैचों में मिताली राज ने 62, 73, 54 और 76 रनों की पारियां खेली हैं। वव लगातार 4 टी20 अर्धशतक बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। मिताली सिर्फ टी-20 में ही नहीं बल्कि वनडे में भी यह कारनामा कर चुकी हैं। वनडे क्रिकेट में लगातार 7 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी मिताली के नाम ही है।

