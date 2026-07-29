विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय टीम मौजूदा अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है और फाइनल में पहुंचने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं मौजूदा WTC संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय हैं।
WTC 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हैं। जबकि भारत के लिए मौजूदा संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 10 में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी ही शामिल हैं। सिराज चौथे पर हैं और एक भारतीय खिलाड़ी 9वें स्थान पर है। इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 5 गेंदबाज शीर्ष 15 की लिस्ट में शामिल हैं। रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 13वें स्थान पर मौजूद हैं।
मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए इस संस्करण में अब तक सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं। उनके नाम 9 मैचों की 17 पारियों में 39 विकेट दर्ज हैं। जबकि 13वें स्थान पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने 9 मैचों की 17 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के एकमात्र जैकब डफी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और 15वें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 23 विकेट झटके हैं।
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 15 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|गेंद
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
|8
|16
|1312
|218.4
|27
|840
|46
|7/58
|18.26
|3.84
|28.52
|0
|3
|जोश टंग (इंग्लैंड)
|9
|18
|1934
|322.2
|33
|1313
|45
|5/45
|29.17
|4.07
|42.97
|2
|2
|बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
|11
|20
|1765
|294.1
|38
|959
|39
|5/23
|24.58
|3.26
|45.25
|2
|2
|मोहम्मद सिराज (भारत)
|9
|17
|1701
|283.3
|42
|1050
|39
|6/70
|26.92
|3.70
|43.61
|2
|2
|जेडन सील्स (वेस्टइंडीज)
|11
|21
|1986
|331.0
|58
|1109
|33
|5/20
|33.60
|3.35
|60.18
|0
|2
|शमार जोसेफ (वेस्टइंडीज)
|6
|12
|1112
|185.2
|27
|673
|32
|5/87
|21.03
|3.63
|34.75
|4
|1
|ब्रायडन कार्स (इंग्लैंड)
|9
|17
|1762
|293.4
|36
|1215
|31
|4/34
|39.19
|4.13
|56.83
|2
|0
|साइमन हार्मर (दक्षिण अफ्रीका)
|4
|8
|1029
|171.3
|36
|429
|30
|6/37
|14.30
|2.50
|34.30
|3
|2
|जसप्रीत बुमराह (भारत)
|7
|13
|1401
|233.3
|51
|654
|29
|5/27
|22.55
|2.80
|48.31
|0
|3
|जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड)
|7
|14
|1466
|244.2
|36
|753
|29
|5/53
|25.96
|3.08
|50.55
|1
|1
|स्कॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया)
|6
|12
|1050
|175.0
|32
|535
|26
|4/33
|20.57
|3.05
|40.38
|1
|0
|जस्टिन ग्रिव्स (वेस्टइंडीज)
|11
|17
|1194
|199.0
|32
|695
|25
|5/27
|27.80
|3.49
|47.76
|0
|1
|रविंद्र जडेजा (भारत)
|9
|17
|1768
|294.4
|41
|943
|25
|4/50
|37.72
|3.20
|70.72
|4
|0
|गस एटकिंसन (इंग्लैंड)
|6
|12
|1087
|181.1
|40
|612
|24
|5/30
|25.50
|3.37
|45.29
|0
|2
|जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
|3
|6
|927
|154.3
|44
|355
|23
|5/34
|15.43
|2.29
|40.30
|1
|3
गिल-यशस्वी समेत 4 भारतीय टॉप-10 में, रूट नंबर 1; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष दस बैटर
WTC 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 4 भारतीय मौजूद हैं जबकि इसमें एक भी पाकिस्तानी बैटर नहीं है। शीर्ष दस में ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज मौजूद है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर