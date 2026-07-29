विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय टीम मौजूदा अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है और फाइनल में पहुंचने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं मौजूदा WTC संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय हैं।

WTC 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हैं। जबकि भारत के लिए मौजूदा संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 10 में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी ही शामिल हैं। सिराज चौथे पर हैं और एक भारतीय खिलाड़ी 9वें स्थान पर है। इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 5 गेंदबाज शीर्ष 15 की लिस्ट में शामिल हैं। रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 13वें स्थान पर मौजूद हैं।

मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए इस संस्करण में अब तक सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं। उनके नाम 9 मैचों की 17 पारियों में 39 विकेट दर्ज हैं। जबकि 13वें स्थान पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने 9 मैचों की 17 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के एकमात्र जैकब डफी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और 15वें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 23 विकेट झटके हैं।

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 15 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचपारीगेंदओवरमेडनरनविकेटसर्वश्रेष्ठ गेंदबाजीऔसतइकॉनमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)8161312218.427840467/5818.263.8428.5203
जोश टंग (इंग्लैंड)9181934322.2331313455/4529.174.0742.9722
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)11201765294.138959395/2324.583.2645.2522
मोहम्मद सिराज (भारत)9171701283.3421050396/7026.923.7043.6122
जेडन सील्स (वेस्टइंडीज)11211986331.0581109335/2033.603.3560.1802
शमार जोसेफ (वेस्टइंडीज)6121112185.227673325/8721.033.6334.7541
ब्रायडन कार्स (इंग्लैंड)9171762293.4361215314/3439.194.1356.8320
साइमन हार्मर (दक्षिण अफ्रीका)481029171.336429306/3714.302.5034.3032
जसप्रीत बुमराह (भारत)7131401233.351654295/2722.552.8048.3103
जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड)7141466244.236753295/5325.963.0850.5511
स्कॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया)6121050175.032535264/3320.573.0540.3810
जस्टिन ग्रिव्स (वेस्टइंडीज)11171194199.032695255/2727.803.4947.7601
रविंद्र जडेजा (भारत)9171768294.441943254/5037.723.2070.7240
गस एटकिंसन (इंग्लैंड)6121087181.140612245/3025.503.3745.2902
जैकब डफी (न्यूजीलैंड)36927154.344355235/3415.432.2940.3013

गिल-यशस्वी समेत 4 भारतीय टॉप-10 में, रूट नंबर 1; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष दस बैटर

WTC 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 4 भारतीय मौजूद हैं जबकि इसमें एक भी पाकिस्तानी बैटर नहीं है। शीर्ष दस में ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज मौजूद है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर