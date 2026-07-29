विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय टीम मौजूदा अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है और फाइनल में पहुंचने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं मौजूदा WTC संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय हैं।

WTC 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हैं। जबकि भारत के लिए मौजूदा संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 10 में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी ही शामिल हैं। सिराज चौथे पर हैं और एक भारतीय खिलाड़ी 9वें स्थान पर है। इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 5 गेंदबाज शीर्ष 15 की लिस्ट में शामिल हैं। रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में 13वें स्थान पर मौजूद हैं।

मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए इस संस्करण में अब तक सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं। उनके नाम 9 मैचों की 17 पारियों में 39 विकेट दर्ज हैं। जबकि 13वें स्थान पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने 9 मैचों की 17 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के एकमात्र जैकब डफी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और 15वें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 23 विकेट झटके हैं।

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 15 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 8 16 1312 218.4 27 840 46 7/58 18.26 3.84 28.52 0 3 जोश टंग (इंग्लैंड) 9 18 1934 322.2 33 1313 45 5/45 29.17 4.07 42.97 2 2 बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) 11 20 1765 294.1 38 959 39 5/23 24.58 3.26 45.25 2 2 मोहम्मद सिराज (भारत) 9 17 1701 283.3 42 1050 39 6/70 26.92 3.70 43.61 2 2 जेडन सील्स (वेस्टइंडीज) 11 21 1986 331.0 58 1109 33 5/20 33.60 3.35 60.18 0 2 शमार जोसेफ (वेस्टइंडीज) 6 12 1112 185.2 27 673 32 5/87 21.03 3.63 34.75 4 1 ब्रायडन कार्स (इंग्लैंड) 9 17 1762 293.4 36 1215 31 4/34 39.19 4.13 56.83 2 0 साइमन हार्मर (दक्षिण अफ्रीका) 4 8 1029 171.3 36 429 30 6/37 14.30 2.50 34.30 3 2 जसप्रीत बुमराह (भारत) 7 13 1401 233.3 51 654 29 5/27 22.55 2.80 48.31 0 3 जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) 7 14 1466 244.2 36 753 29 5/53 25.96 3.08 50.55 1 1 स्कॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया) 6 12 1050 175.0 32 535 26 4/33 20.57 3.05 40.38 1 0 जस्टिन ग्रिव्स (वेस्टइंडीज) 11 17 1194 199.0 32 695 25 5/27 27.80 3.49 47.76 0 1 रविंद्र जडेजा (भारत) 9 17 1768 294.4 41 943 25 4/50 37.72 3.20 70.72 4 0 गस एटकिंसन (इंग्लैंड) 6 12 1087 181.1 40 612 24 5/30 25.50 3.37 45.29 0 2 जैकब डफी (न्यूजीलैंड) 3 6 927 154.3 44 355 23 5/34 15.43 2.29 40.30 1 3

गिल-यशस्वी समेत 4 भारतीय टॉप-10 में, रूट नंबर 1; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष दस बैटर

WTC 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 4 भारतीय मौजूद हैं जबकि इसमें एक भी पाकिस्तानी बैटर नहीं है। शीर्ष दस में ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज मौजूद है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





