ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डारविन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रन पर समेटने के बाद दिन के अंत तक 24 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। फिलहाल बांग्लादेश की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 102 रन पीछे है और 9 विकेट बाकी हैं। मोमिनुल हक 35 और तंजिद हसन तमीम 32 रन पर नाबाद हैं। बांग्लादेश का एकमात्र विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया और खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
मिचेल स्टार्क ने शादमान इस्लाम को 20 रन पर आउट करते हुए बांग्लादेश को 36 रन पर पहला झटका दिया था। यह उनके करियर का 434वां टेस्ट विकेट भी था। टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में स्टार्क ने भारतीय दिग्गज कपिल देव की बराबरी की है। वहीं 434वां विकेट लेते ही उन्होंने श्रीलंका के रंगना हेराथ को पीछे छोड़ा और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज
- 434* विकेट : मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
- 433 विकेट : रंगना हेराथ (श्रीलंका)
- 414 विकेट : वसीम अकरम (पाकिस्तान)
- 362 विकेट : डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड)
- 355 विकेट : चामिंडा वास (श्रीलंका)
- 348 विकेट : रविंद्र जडेजा (भारत)
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|गेंदें
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|10 विकेट
|मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
|133
|230
|44039
|7339.5
|1794
|18180
|800
|9/51
|22.72
|2.47
|55.04
|45
|67
|22
|शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
|145
|273
|40705
|6784.1
|1761
|17995
|708
|8/71
|25.41
|2.65
|57.49
|48
|37
|10
|जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
|188
|350
|40037
|6672.5
|1730
|18627
|704
|7/42
|26.45
|2.79
|56.87
|32
|32
|3
|अनिल कुंबले (भारत)
|132
|236
|40850
|6808.2
|1576
|18355
|619
|10/74
|29.65
|2.69
|65.99
|31
|35
|8
|स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)
|167
|309
|33698
|5616.2
|1304
|16719
|604
|8/15
|27.68
|2.97
|55.79
|28
|20
|3
|नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)
|142
|263
|34850
|5808.2
|1100
|17115
|567
|8/50
|30.18
|2.94
|61.46
|26
|24
|5
|ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया)
|124
|243
|29248
|4874.4
|1470
|12186
|563
|8/24
|21.64
|2.49
|51.95
|28
|29
|3
|रविचंद्रन अश्विन (भारत)
|106
|200
|27246
|4541.0
|907
|12891
|537
|7/59
|24.00
|2.83
|50.73
|25
|37
|8
|कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज)
|132
|242
|30019
|5003.1
|1144
|12688
|519
|7/37
|24.44
|2.53
|57.84
|32
|22
|3
|डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका)
|93
|171
|18608
|3101.2
|660
|10077
|439
|7/51
|22.95
|3.24
|42.38
|27
|26
|5
|मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
|106*
|203
|20055
|3342.3
|622
|11509
|434*
|7/58
|26.51
|3.44
|46.20
|20
|18
|3
|कपिल देव (भारत)
|131
|227
|27740
|4623.3
|1060
|12867
|434
|9/83
|29.64
|2.78
|63.91
|17
|23
|2
|रंगना हेराथ (श्रीलंका)
|93
|170
|25993
|4332.1
|814
|12157
|433
|9/127
|28.07
|2.80
|60.03
|34
|34
|9
डारविन में ऑस्ट्रेलिया 198 पर ढेर, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया सबसे कम टेस्ट स्कोर; हसन महमूद ने रचा इतिहास
ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही घर में बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन भी बनीं बना पाई। टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारू टीम 198 रन पर सिमट गई। हसन महमूद ने बांग्लादेश के लिए छह विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर इतिहास रचा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर