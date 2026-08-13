ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डारविन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रन पर समेटने के बाद दिन के अंत तक 24 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। फिलहाल बांग्लादेश की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 102 रन पीछे है और 9 विकेट बाकी हैं। मोमिनुल हक 35 और तंजिद हसन तमीम 32 रन पर नाबाद हैं। बांग्लादेश का एकमात्र विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया और खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

मिचेल स्टार्क ने शादमान इस्लाम को 20 रन पर आउट करते हुए बांग्लादेश को 36 रन पर पहला झटका दिया था। यह उनके करियर का 434वां टेस्ट विकेट भी था। टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में स्टार्क ने भारतीय दिग्गज कपिल देव की बराबरी की है। वहीं 434वां विकेट लेते ही उन्होंने श्रीलंका के रंगना हेराथ को पीछे छोड़ा और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज

434* विकेट : मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 433 विकेट : रंगना हेराथ (श्रीलंका)

रंगना हेराथ (श्रीलंका) 414 विकेट : वसीम अकरम (पाकिस्तान)

वसीम अकरम (पाकिस्तान) 362 विकेट : डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड)

डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड) 355 विकेट : चामिंडा वास (श्रीलंका)

चामिंडा वास (श्रीलंका) 348 विकेट : रविंद्र जडेजा (भारत)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट 10 विकेट मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) 133 230 44039 7339.5 1794 18180 800 9/51 22.72 2.47 55.04 45 67 22 शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) 145 273 40705 6784.1 1761 17995 708 8/71 25.41 2.65 57.49 48 37 10 जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) 188 350 40037 6672.5 1730 18627 704 7/42 26.45 2.79 56.87 32 32 3 अनिल कुंबले (भारत) 132 236 40850 6808.2 1576 18355 619 10/74 29.65 2.69 65.99 31 35 8 स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) 167 309 33698 5616.2 1304 16719 604 8/15 27.68 2.97 55.79 28 20 3 नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) 142 263 34850 5808.2 1100 17115 567 8/50 30.18 2.94 61.46 26 24 5 ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) 124 243 29248 4874.4 1470 12186 563 8/24 21.64 2.49 51.95 28 29 3 रविचंद्रन अश्विन (भारत) 106 200 27246 4541.0 907 12891 537 7/59 24.00 2.83 50.73 25 37 8 कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज) 132 242 30019 5003.1 1144 12688 519 7/37 24.44 2.53 57.84 32 22 3 डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका) 93 171 18608 3101.2 660 10077 439 7/51 22.95 3.24 42.38 27 26 5 मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 106* 203 20055 3342.3 622 11509 434* 7/58 26.51 3.44 46.20 20 18 3 कपिल देव (भारत) 131 227 27740 4623.3 1060 12867 434 9/83 29.64 2.78 63.91 17 23 2 रंगना हेराथ (श्रीलंका) 93 170 25993 4332.1 814 12157 433 9/127 28.07 2.80 60.03 34 34 9

डारविन में ऑस्ट्रेलिया 198 पर ढेर, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया सबसे कम टेस्ट स्कोर; हसन महमूद ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने ही घर में बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन भी बनीं बना पाई। टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारू टीम 198 रन पर सिमट गई। हसन महमूद ने बांग्लादेश के लिए छह विकेट झटके और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर इतिहास रचा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



