कोरोना वायरस के कहर से सारी दुनिया परेशान है। इसके चलते सभी तरह की खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगा दी गई है। इस साल टोक्यो में जुलाई में होने वाले ओलिंपिक भी एक साल के लिए टाल दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का भी रद्द होना तय लग रहा है।

ऑस्ट्रेलिया (Australia) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच वनडे सीरीज भी कोविड-19 की भेंट चढ़ गई है। सिडनी में हुए पहले वनडे के बाद पूरी सीरीज रद्द कर दी गई है। सिडनी वनडे भी खाली स्टेडियम में खेला गया था। ऐसे में ज्यादातर खिलाड़ी घर में बैठकर सोशल मीडिया पर काफी वक्त बिता रहे हैं। इसका एक फायदा यह भी है कि वे इसके जरिए अपने फैंस का भी मनोरंजन करने में सफल हो रहे हैं।

ऐसे ही खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनेघन (Mitchell McCelanaghan) भी शामिल हैं। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। हालांकि, इस दौरान उनसे एक फैन ने ऐसा सवाल कर दिया, जिसे कोई भी खिलाड़ी पसंद नहीं करता होगा। जी हां, उस फैन ने मिशेल से पूछा कि आप संन्यास कब ले रहे हैं। फैन को लगा था कि मिशेल उसका सवाल सुनकर सकपका जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिशेल ने कमाल की हाजिरजवाबी दिखाई। उन्होंने अपने जवाब से फैन की बोलती भी बंद कर दी। मिशेल का यह फैन एक युवा था।

When you can grow a proper moustache https://t.co/3pH655WQj7

— Mitchell McClenaghan (@Mitch_Savage) March 30, 2020