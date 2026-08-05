द हंड्रेड 2026 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स की टीम ने तूफान मचाया। 100 गेंद में पहले खेलते हुए सनराइजर्स ने 241 रन बनाए। इस पारी में 18 चौके और 21 छक्के शामिल थे। इस टीम के दोनों ओपनर्स मिचेल मार्श और रियान रिकल्टन ने 65 गेंद पर 148 रन की धुआंधार साझेदारी की। वहीं हैरी ब्रूक ने भी 18 गेंद में धुआंधार 55 रन बनाए। इस मैच में सनराइजर्स ने लंदन स्पिरिट को हराते हुए प्लेऑफ की रेस को और रोचक बना दिया है।

अंकतालिका में चौथे पर पहुंची यह टीम एमआई लंदन के बराबर अंक हासिल कर चुकी है। इन दोनों के बीच अब तीसरे स्थान के लिए रेस है। इस मुकाबले में मिचेल मार्श ने 76 और रियान रिकल्टन ने नाबाद 94 रन की तूफानी पारी खेली। दोनों की इस पारी की बदौलत सनराइजर्स लीड्स ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए और लंदन की टीम को 242 का लक्ष्य मिला।

जवाब में स्पिरिट की टीम 100 गेंद में 6 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी और 37 रन से मुकाबला हार गई। यह पांचवें मैच में सनराइजर्स को तीसरी जीत मिली और दो हार के साथ टीम 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर पहुंच गई।

प्लेऑफ के लिए जंग हुई रोमांचक

ट्रेंट रॉकेट्स और वेल्श फायर अंकतालिका में क्रमश: नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। दोनों के 16-16 अंक हैं और दोनों ने 5 में से चार-चार मुकाबले जीते हैं। नेट रनरेट में दोनों के काफी अंतर है। मगर यह स्पष्ट लग रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच नंबर 1 और नंबर 2 का स्पॉट रहने वाला है। जबकि नंबर 3 के लिए जंग एमआई लंदन और सनराइजर्स लीड्स के बीच रोचक हो गई है। दोनों टीमों के पांच मैचों में 3-3 जीत के बाज 12-12 अंक हैं।

हालांकि, एमआई का नेट रनरेट अभी अच्छा है और वह तीसरे स्थान पर है। मगर दोनों के अभी 3-3 मुकाबले बाकी हैं। यानी अंतिम परिणाम कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस लीग में ग्रुप स्टेज के बाद टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में जाएगी। वहीं नंबर 2 और नंबर 3 की टीमों के बीच प्लेऑफ का एलिमिनेटर मैच होगा। इसकी विजेता टीम फाइनल में नंबर 1 वाली टीम से भिड़ेगी।

द हंड्रेड 2026 के 20 मैचों के बाद अंकतालिका

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 ट्रेंट रॉकेट्स 5 4 1 0 16 +0.760 2 वेल्श फायर 5 4 1 0 16 -0.081 3 एमआई लंदन 5 3 2 0 12 +0.399 4 सनराइजर्स लीड्स 5 3 2 0 12 +0.348 5 सदर्न ब्रेव 6 2 4 0 8 +0.022 6 मैनचेस्टर सुपर जायंट्स 5 2 3 0 8 +0.021 7 लंदन स्पिरिट 5 1 4 0 4 -0.474 8 बर्मिंघम फिनिक्स 4 1 3 0 4 -1.208

VIDEO: हिम्मत सिंह ने झल्लाकर गेंद को किया किक, रन आउट हुआ बल्लेबाज, सुपर ओवर में पहुंचा मैच

आउटर दिल्ली वॉरियर्स को एक रन चाहिए था। प्रथम सलुजा ने यॉर्कर गेंद पर बल्ला लगाया और गेंद मिडऑफ की ओर गई। वहां तैनात न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह गेंद नहीं पकड़ पाए। झल्लाहट में हिम्मत सिंह ने गेंद को किक किया, जो स्टंप पर जा लगी। प्रथम सलुजा रन आउट हो गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





