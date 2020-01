ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में एक से बढ़कर एक तूफानी पारी देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक आतिशी पारी ब्रिसबेन हीट और पर्थ स्कॉचर्स के बीच हुए मुकाबले में भी देखने को मिली जहां पर्थ के कप्तान मिशेल मार्श ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। टीम को शानदार शुरुआत मिलने के बाद मार्श मैदान पर उतरे थे और फिर चौके-छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने 41 गेंद में 93 रन ठोक दिए। अपनी इस पारी में मार्श ने तीन चौके और 8 लंबे छक्के लगाए।

हालांकि इस तूफानी बल्लेबाजी के अलावा मार्श बीबीएल में सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। लेकिन, उनकी बल्लेबाजी के दम पर पर्थ की टीम ने 213 रन बनाए। उनकी इस पारी को देखकर आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम काफी खुश होगी जिन्होंने इस साल की नीलामी में मार्श को उनके बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये में खरीदा है। मार्श के आने से हैदराबाद की मध्यक्रम की बल्लेबाजी काफी मजबूत होगी।

200 up for the @ScorchersBBL.

And Mitch Marsh now has his highest ever Big Bash score! #BBL09 pic.twitter.com/5Klat7dok6

— KFC Big Bash League (@BBL) January 11, 2020