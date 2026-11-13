भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दावेदारी के बीच भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के चुनावों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अध्यक्ष पीटी उषा से जुड़े चुनावी विवाद पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने कड़ी नाराजगी जताई है। आईओसी ने कहा है कि आईओए की चुनाव प्रक्रिया को लेकर बार-बार उठ रहे विवादों से भारत में ओलंपिक आंदोलन के कामकाज और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय ओलंपिक संघ और निर्वाचन अधिकारी से चुनाव प्रक्रिया को ओलंपिक चार्टर और आईओए के संविधान के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पूरा कराने का आग्रह किया है।

आईओसी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक आंदोलन में अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों के अनुरूप आईओए की व्यवस्था को मजबूत बनाने के कई प्रयास किये गए, लेकिन इसके बावजूद विवाद थम नहीं रहे हैं। आईओसी की यह नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाला है।

आईओसी ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रहे निर्वाचन अधिकारी से सीधे अपील की है कि चुनाव ओलंपिक चार्टर, आईओए के संविधान और सभी लागू नियमों के पूरी तरह पालन के साथ कराए जाएं। आईओसी ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए तथा उनमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

आईओसी ने ऐसे समय दखल दिया है, जब आईओए की चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके अलावा, प्रचार के नियमों के उल्लंघन और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (SOM) के चयन से जुड़े नियमों को लेकर भी विवाद सामने आए हैं।

आईओए की चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद तब और बढ़ गया, जब 9 नवंबर को आम सभा के लिए चुने गए उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (SOM) के आठ प्रतिनिधियों में अध्यक्ष पीटी उषा जगह नहीं बना सकीं। महिला उम्मीदवारों के बीच हुए मुकाबले में उषा को 40 वोट मिले और वह पांचवें स्थान पर रहीं। उनसे आगे अंजू बॉबी जॉर्ज (53 वोट), रानी रामपाल (50), डोला बनर्जी (45) और साइना नेहवाल (43) रहीं।

इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान आठ पुरुष और पांच महिला उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके बाद आरोप लगे कि कुछ उम्मीदवारों पर नाम वापस लेने के लिए बाहरी दबाव बनाया गया था। पीटी उषा ने भी चुनाव में कथित अनियमितताओं और बाहरी हस्तक्षेप की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए आईओसी को पत्र लिखा है।

हालांकि, SOM प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने में नाकाम रहने के बावजूद पीटी उषा का दूसरी बार आईओए अध्यक्ष बनने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। भारतीय आइस हॉकी संघ ने उन्हें आईओए की आम सभा के लिए नामित किया है। इसके चलते वह अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं।

IOA के अगले अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। इस चुनाव में अंजू बॉबी जॉर्ज के अलावा गगन नारंग और साइना नेहवाल सहित कई ओलंपिक पदक विजेताओं के भी शामिल होने की संभावना है।

IOA के चुनावी नियमों पर अभिनव बिंद्रा ने उठाए सवाल, पीटी उषा को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक कर बताई पूरी बात

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के चुनावी नियमों पर सवाल उठाते हुए 31 अक्टूबर को पीटी उषा और CEO रघुराम अय्यर को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक की है। अभिनव बिंद्रा ने संविधान के अनुच्छेद 3.7 और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (SOM) के चुनावी नियमों में कथित विसंगति पर स्पष्टीकरण नहीं मिलने की बात कही। अभिनव बिंद्रा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या चुनावी नतीजे को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)