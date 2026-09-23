भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने आखिरकार एशियन गेम्स में भी अपना मेडल कलेक्शन पूरा कर लिया। मीराबाई चानू ने बुधवार 23 सितंबर 2026 को महिला 49 किग्रा वर्ग में कुल 198 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 111 किग्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

मीराबाई चानू के नाम पहले से ही ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप के तीन मेडल (जिनमें एक स्वर्ण पदक भी शामिल), कई कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के खिताब और एशियन चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल है। अब इसमें एशियन गेम्स का रजत पदक भी जुड़ गया है।

मीरबाई चानू ने 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद से एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में भारत का पहला मेडल अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था।

मीराबाई ने जीते अब तक 16 अंतरराष्ट्रीय पदक

मीराबाई चानू ने ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप और साउथ एशियन गेम्स में नौ स्वर्ण पदक, छह रजत और एक कांस्य पदक समेत कुल 16 पदक जीते हैं।

मीराबाई चानू का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन

प्रतियोगिता स्वर्ण पदक रजत पदक कांस्य पदक ओलंपिक गेम्स 0 1 0 विश्व चैंपियनशिप 1 2 0 एशियन गेम्स 0 1 0 एशियन चैंपियनशिप 0 0 1 राष्ट्रमंडल खेल 3 1 0 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 4 1 0 साउथ एशियन गेम्स 1 0 0 कुल 9 6 1

मीराबाई चानू ने स्नैच में 83 किलोग्राम के भार के साथ शुरुआत की और फिर अपने अगले दो प्रयासों में 85 किलोग्राम और 87 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाया। इससे वह प्रतियोगिता के पहले हाफ में तीसरे स्थान पर रहीं।

मीराबाई चानू ने इसके बाद क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम का अपना सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट किया और आखिरकार एशियन गेम्स का मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू इससे पहले दो बार मेडल जीतने के बहुत करीब आकर चूक गई थीं।

एशियाई खेलों 2026 में रजत पदक के साथ मीराबाई चानू। (फोटो सोर्स- स्क्रीनशॉट)

नॉर्थ कोरिया की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन री सोंग गम ने 215 किलोग्राम (94 किलोग्राम+121 किलोग्राम) का भार उठाकर उम्मीदों को पूरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और एशियन गेम्स में खिताबों की हैट्रिक पूरी की।

मीराबाई चानू के पदक जीतने पर संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने उन्हें बधाई दी है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद किरन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, ‘‘28 साल बाद भारत की एशियाई खेलों के वेटलिफ्टिंग पोडियम पर वापसी! एशियाई खेलों में महिलाओं के 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बहुत-बहुत बधाई। उनका यह पहला एशियाई खेलों का पदक भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एक ऐतिहासिक वापसी है।’’

3 गेम से पिछड़ने के बाद पलटा मैच; जय मीणा ने रचा इतिहास, एशियाई खेलों में भारत को सॉफ्ट टेनिस का पहला पदक

तीन गेम से पिछड़ने के बाद जय मीणा ने जोरदार वापसी की, लेकिन जापान के ताकुया कुरोसाका के खिलाफ सेमीफाइनल में 2-4 से हार गए। इसके बावजूद जय ने एशियाई खेलों में भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस का पहला पदक पक्का कर इतिहास रच दिया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)