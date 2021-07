भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को भारत के लिए इतिहास रचते हुए 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। वह भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला भी बनी थीं। वहीं अब जो खबर आ रही है वो हर किसी को चौंका देगी। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल अपग्रेड होकर गोल्ड में तब्दील हो सकता है।

आपको बता दें मीराबाई चानू ने जिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था उसमें स्वर्ण पदक चीन की झीहुई हाउ के नाम रहा था। वहीं सोमवार को तकरीबन 9 बजे सुबह (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी ऑफिसर काइल बैस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीनी वेटलिफ्टर का एंटी-डॉपिंग अथॉरिटी द्वारा डोप टेस्ट किया जाएगा। बैस के ट्विटर बायो पर नजर डालें तो वे हेमैन कैपिटल मैनेजमेंट (Hayman Capital Management) के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो डॉपिंग अथॉरिटी द्वारा हाउ को टेस्ट होने तक टोक्यो में ही रुकने को कहा गया है। अगर डोप टेस्ट में हाउ फेल होती हैं तो नियमों के अनुसार भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में अपग्रेड हो जाएगा।

China’s Hou will be tested by anti-doping authorities at the ⁦@Olympics⁩ #China @PDChina @HuXijinGT pic.twitter.com/PE4cOAMiHw

— Kyle Bass (@Jkylebass) July 26, 2021