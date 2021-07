टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू अपने घर लौट चुकी हैं। उनका देश लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ और वे सबसे पहले अपने गृहराज्य मणिपुर पहुंची और अपने घर गईं। उनको देखकर उनके पिता खासा भावुक भी हुए थे। इसी बीच मणिपुर सीएम के एडवाइजर रजत सेठी ने एक ट्वीट किया जिसमें चानू कुछ लोगों के साथ अपने घर के किचन में ही जमीन पर बैठकर खाना खाती दिख रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ट्वीट में कुछ ऐसा पाया कि उन्होंने चानू की गरीबी पर सवाल उठा दिए।

दरअसल सेठी ने ट्वीट (अंग्रेजी में ट्वीट था) करते हुए लिखा था कि, ‘गरीबी कभी भी अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई कारण (एक्सक्यूज) नहीं होती। देश की चहेती मीराबाई चानू अपने साधारण और सुंदर घर पर टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद।’

इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की। इस फोटो में चानू अपने किचन के अंदर चप्पल पहनकर खाना खाती दिखीं और उनके साथ दो लोग भी थे। वे दो लोग जूते पहनकर खाना खाते दिखे और खाने के साथ मिनरल वॉटर की बोतलें भी रखी दिखीं। बस इतना बहुत था फिर लोगों ने उठा दिए सवाल।

Does anyone wear shoes while eating on the floor at home + bottled water? I for one drink water from tap. The Olympian is an Addl SP at @manipur_police . FYKI. — P.V.SIVAKUMAR # (@PVSIVAKUMAR1) July 28, 2021



किसी ने लिखा कि, ‘कम से कम जूते उतारकर किचन में जाना चाहिए’ तो किसी ने कहा कि, ‘मिनरल वॉटर पी रहे हो, शूज पहनकर खाना खा रहे और क्या चाहिए।’ देखते ही देखते सीएम के एडवाइजर से इस ट्वीट पर कई ऐसे कमेंट आने लगे।

They didn’t even know how poor in this country eat….coz no one wear shoes while eating in this country. Clearly a photoshoot … — ESS TEE // (@icecubee__) July 28, 2021

Mineral water pi rahe he, shoes pahenkar khana kha rahe he… Aur kya chaiye — HD-Modi (@himjal_14) July 28, 2021

Bakee sab theek hain but please remove shoes/chappal before entering in the kitchen/dinner — Bhakt (@WithNamoDilSe) July 28, 2021



एक यूजर ने तो इसे महज फोटोशूट करार देते हुए कहा कि, ‘इन्हें असल में अंदाजा नहीं है कि देश का गरीब कैसे खाना खाता है। कोई भी जूते पहनकर खाना नहीं खाता। ये साफ-साफ फोटोशूट है।’

गौरतलब है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग वेटलिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 202 ग्राम का वेट उठाकर रजत पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में अब तक ये भारत का एकमात्र मेडल है।