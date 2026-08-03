मीराबाई चानू…शायद आज यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत में गोल्डन ब्वॉय की बात अक्सर होती है, लेकिन मणिपुर के एक छोटे शहर से आकर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम तक का सफर तय करने वाली मीराबाई चानू हैं भारत की गोल्डन गर्ल। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वालीं भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के स्वर्णिम सफर के पीछे की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। कॉमनवेल्थ खेलों में यह उनका लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है यानि उन्होंने हैट्रिक पूरी की है।

इस हैट्रिक की जहां से 2018 में शुरुआत हुई थी वहां मीराबाई चानू के जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया था। उस वक्त उन्होंने इस स्पोर्ट को छोड़ने तक की बात सोच ली थी। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद हर किसी ने उनके जीवन के शुरुआती स्ट्रगल, गरीबी के बारे में जाना था। अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने के बाद गोल्डन गर्ल ने जनसत्ता के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने जीवन का वह अनसुना किस्सा सुनाया जब उन्होंने वेटलिफ्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। यह वाकिया था 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद का जब मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीतने के बाद तकरीबन 5,6 महीने ट्रेनिंग नहीं कर पाई थीं।

क्यों मीराबाई चानू ने बनाया था वेटलिफ्टिंग छोड़ने का मन?

मीराबाई चानू ने जनसत्ता से बात करते हुए अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय की बात की।

उन्होंने बताया,“मेरा सबसे मुश्किल समय हुआ था जीवन का 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जहां मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। मुझे उसके बाद बैक इंजरी हुआ था और मैं एकदम टूट गई थी। मैंने 5 महीने रिकवरी की, फिर कमबैक किया। लेकिन उस वक्त मैं इतना परेशान थी कि मैंने सर (कोच विजय शर्मा) को भी बोल दिया था कि सर अब मैं नहीं कर पाऊंगी।”

मीराबाई चानू ने इस बारे में आगे बताया,“वही समय था मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय। आगे बहुत सारे कम्पटीशन थे सबकी मुझसे उम्मीदें थीं। उस इंजरी ने मुझे तोड़ दिया था। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासतौर से मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने समझाया कि प्लेयर हैं तो ऐसा होगा, जीवन में मुश्किल का कैसे सामना करते हैं, ऐसा बहुत कुछ होगा लेकिन आपको आगे जाना है। फिर विजय सर ने मुझे बताया मेरी तकनीक डाइट में चेंज किया बताया कैसे क्या कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली और विजय सर ने मुझे आगे बढ़ने का और अपने इस फैसले को बदलने के लिए समझाया।”

सरकार से की मीराबाई चानू ने खास मांग

इसके बाद मीराबाई चानू ने देश में वेटलिफ्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए और इस खेल में सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हुए सरकार से भी कुछ मांग की।

उन्होंने कहा, “वेटलिफ्टिंग में एक समय हम बहुत नीचे चले गए थे, लेकिन अब कई युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, ज्ञानेश्वरी है, मार्टिना है, मगर इन सभी खिलाड़ियों को खास सपोर्ट की जरूरत है। मैं उन्हें सिखा सकती हूं, टिप्स दे सकती हूं, लेकिन खाने, रहने और ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत गवर्नमेंट की तरफ से ही पूरी हो सकती है। मैं सरकार से उनके लिए इन सुविधाओं की मांग करूंगी।”

मीराबाई चानू ने आगे कहा,“मैं ही मणिपुर से हूं वहां कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं हैं। हमें घर से बहुत दूर रहना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। वहां कोई सुविधाएं नहीं हैं। मैने पटियाला (पंजाब) में पहले ट्रेनिंग की। उसके बाद मोदी नगर (यूपी) में आई। वहां मैंने और सर ने (विजय शर्मा) एक अकेडमी भी खोली, मैं वहां ट्रेन करती हूं बच्चों को, सिखाती हूं , सर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हमें घर से बहुत दूर रहना होता है, लंबे समय तक हम परिवार से मिल नहीं पाते। यह मांग है मेरी बस सरकार से कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए यह बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। हर जगह ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए और नेशनल कैंप बढ़न चाहिए।”

उन्होंने युवाओं के नाम एक खास संदेश देते हुए कहा,“अभी इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा नहीं लगता देख कर कि क्या हो रहा है? हालांकि सरकार भी अच्छा कर रही है लेकिन यंग जनरेशन पर हमें और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वहीं युवाओं को जो भी खेल पसंद है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बलिदान, मुश्किलों से हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। वहीं मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आगे आयें और इंडिया का नाम आगे बढ़ाएं।”

मीराबाई चानू के कैबिनेट में ओलंपिक सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ के तीन गोल्ड और एक सिल्वर समेत वर्ल्ड चैंपियनशिप के कई टाइटल हैं। अब उनके निशाने पर है एशियन गेम्स 2026 का मेडल। उन्होंने खुद बताया है कि अब उनकी पसंदीदा डिश पिज्जा वह एशियन गेम्स के मेडल के बाद ही खाएंगी। साथ ही देश का मान एक बार फिर बढ़ाएंगी।

CWG Medals Tally 2026: चौथे स्थान पर रहा भारत, 13 गोल्ड के साथ जीते कुल 39 मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल अपने नाम किया। भारत ने इस सीजन में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



