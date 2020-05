दिग्गज बॉक्सर माइक टायसन 15 साल बाद बॉक्सिंग में वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने एक चैरिटी मैच के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 1980 के दशक में बॉक्सिंग पर राज करने वाले टायसन पिछली बार 2005 में रिंग में उतरे थे। टायसन 50 मुकाबलों में से 44 जीतने में सफल रहे थे। उन्हें ऑलटाइम ग्रेट बॉक्सर कहा जाता है। इतना ही नहीं उनका निकनेम ‘इस ग्रह का सबसे बुरा आदमी’ (The Baddest Man on the Planet) भी रख दिया गया था।

हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ के साथ वे एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसके लिए वे प्रोमोशन भी कर रहे हैं। टायसन ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में खुद को बुरा लड़का लिखा। टायसन ने लिखा, ‘मैं जीवन के लिए एक बुरा लड़का हूं’ (I’m a Bad Boy for Life)। इस वीडियो में वे ट्रेनर के साथ बॉक्सिंग का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 4 सेकेंड में 6 पावरपंच जड़ दिए। टायसन के पंच के आगे उनके ट्रेनर भी नहीं टिक सके और नॉकआउट हो गए।

टायसन हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव पर रैपर टी.आई. के साथ आए थे। उन्होंने कहा था, ‘‘मैं पिछले सप्ताह से ग्लव्स के साथ अभ्यास कर रहा हूं। यह कठिन है, मेरा शरीर वास्तव में बड़ा हो गया है और पंच लगाना मुश्किल हो रहा है। मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं। मैं रिंग में उतरना चाहता हूं। मैं जिम जाना चाहता हूं ताकि शरीर ठीक हो सके। रिंग में तीन से चार राउंड तक टिक सकूं और चैरिटी के लिए फंड जमा कर सकूं। जिनके पास घर नहीं है, उन्हें मदद कर सकूं।’’



53 साल के टायसन ने पिछली बार 2005 में आखिरी फाइट लड़ा था। केविन मैकब्राइड के खिलाफ खेलने के बाद उन्होंने अपने 20 साल लंबे करियर को समाप्त किया था। टायसन ने चैरिटी मैच में चार राउंड फाइट करने का प्लान बनाया है। उनके नाम आज भी दुनिया का सबसे युवा हैवीवेट चैंपियन होने का रिकॉर्ड दर्ज है। टायसन ने 1986 में 20 साल की आयु में ट्रेवर बेरबिक का रिकॉर्ड तोड़ा था।



