इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच को खराब बताने वाले वॉन ने भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों के पहले मुकाबले के दौरान टीम इंडिया को ट्रोल करने का प्रयास किया। इस पर भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने उन्हें करारा जवाब दिया है। इंग्लैंड से विराट कोहली की टीम पहले टी20 में 8 विकेट से हार गई।

वॉन ने टीम इंडिया की तुलना आईपीएल की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस से की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘‘टी20 फॉर्मेट में मुंबई इंडियंस की टीम बीसीसीआई की टीम (भारतीय टीम) से से ज्यादा बेहतर है!’’ इस पर वसीम जाफर ने इंग्लैंड क्रिकेट को ट्रोल करते हुए वॉन का आईना दिखा दिया। जाफर ने लिखा, ‘सभी टीमें इतनी भाग्यशाली नहीं हैं कि वह 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकें माइकल।’ दरअसल, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी मूल रूप से दूसरे देश के होते हैं।

Not all teams are lucky enough to play four overseas players Michael #INDvENG https://t.co/sTmGJLrNFt — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 12, 2021

भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में खेलने वाली इंग्लिश टीम में कप्तान इयोन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर दूसरे देश के थे। मॉर्गन आयरलैंड के रहने वाले हैं और आयरलैंड के लिए वर्ल्ड कप (2007) में भी खेल चुके हैं। बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आदिल रशीद का संबंध पाकिस्तान है। जोफ्रा आर्चर वेस्टइंडीज के हैं। आर्चर बारबाडोस के रहने वाले हैं।

Have you still not recovered from me getting you out at Lords !?? https://t.co/K1Us0ci7Yo — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 12, 2021

वॉन ने इसका जवाब देते हुए लॉर्ड्स टेस्ट को याद किया जिसमें उन्होंने जाफर को आउट किया था। वॉन ने लिखा, ‘‘क्या आप अब तक इस बात से नहीं उबर सकें कि मैंने आपको लॉर्ड्स में आउट किया था.?’’ वॉन ने जिस टेस्ट मैच की चर्चा की है वह 25 से 29 जुलाई तक 2002 में खेला गया था। इस टेस्ट में इंग्लैंड को 170 रनों से जीत मिली थी। वॉन ने दूसरी पारी में जाफर को नासिर हुसैन के हाथों कैच कराया था। वॉन उस टेस्ट की पहली पारी में शून्य पर आउट हो गए थे। इसके बाद दूसरी पारी में 100 रन बनाए थे।