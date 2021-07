इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर का सहायक (असिस्टेंट) बनने की इच्छा जाहिर की है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले वसीम जाफर को ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच बनाया गया है।

ओडिशा क्रिकेट संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुब्रत बहेड़ा ने समाचार एजेंसी को बताया था, वसीम जाफर मुख्य कोच होंगे। उनसे दो साल का करार किया गया है। संघ की क्रिकेट सलाहकार समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अब माइकल वॉन ने ओडिशा की सीनियर टीम का असिस्टेंट कोच बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने ट्वीट क्रिकबज के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘क्या उनको सहायक की जरूरत है?’ इसके बाद उन्होंने विंकिंग फेस वाली दो इमोजी भी पोस्ट कीं।

लगता है ट्विटर यूजर्स को उनका ऐसी इमोजी पोस्ट करना नहीं भाया। उन्होंने माइकल वॉन की पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट्स किए। किसी ने लिखा, पानी पिलाने वाले की जगह खाली है, ज्वाइन कर लो। किसी ने लिखा पहले एक साल की इंटर्नशिप करो। @siddhanth_17 ने लिखा, ‘मुझे लगता है उन्होंने आपको ट्रोल नहीं किया है। आप उनके वाटर बॉय के पद के लिए आवेदन क्यों नहीं करते!!’

@hd_679 ने लिखा, ‘वॉन की इस पद में इसलिए दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि जाफर ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट में 2 पचासे ठोके हैं। उसमें से भारत ने 1-0 से जीत भी हासिल की थी। बदले में, माइकल वॉन भारत में टेस्ट मैच के दौरान सिर्फ अपना सिर ही खुजला सकते हैं।’ @JRism9 ने लिखा, ‘हम भारतीय हैं। पहले एक साल की इंटर्नशिप के लिए आवेदन करो।’ @SatyagopalS ने लिखा, ‘ओडिशा टीम में खिलाड़ियों को वाटर बॉय का एक पद खाली है… शामिल होना चाहते हैं?? वसीम जाफर सर कृपया उन्हें नौकरी दे दें।’

Does he need an assistant https://t.co/he2g0eKBFs

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 15, 2021