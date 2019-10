बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और दुनिया के नंबर वन वनडे ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर आईसीसी ने दो साल का बैन लगाया है। शाकिब पर लगे इस बैन के बाद क्रिकेट जगत में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। एकतरफ फैंस शाकिब के करियर को लेकर चिंतित हैं और अपनी संवेदान प्रकट कर रहे हैं तो वहीं ऑल राउंडर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि शाकिब को दिए गए 2 साल की सजा कम है। उन्हें इस कृत्य के लिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी।

वॉन ने अपनी ये बात ट्विटर पर कही, जिसके बाद शाकिब के फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे। इसपर वॉन भी चुप नहीं रहे और अपनी बात को लेकर उन्होंने शाकिब को भ्रष्ट तक कह दिया। दरअसल, वॉन के ट्वीट पर इफ्तकार नामक एक यूजर ने वॉन और शाकिब के करियर की तुलना कर दी और कहा कि पहले हसन अली के बराबरी पर आओ। इसके बाद वॉन भी नहीं रुके और उन्होंने कहा कि हां मैं मानता हूं कि मैं औसत हूं लेकिन कम से कम मैं भ्रष्ट तो नहीं हूं।

Come to the same level first pic.twitter.com/WJkCedGbH5

— Iftekhar Mahmud (@Iftekha91694257) October 30, 2019