अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके स्वागत में गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा में ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान ट्रंप ने एक भाषण देते हुए इस खूबसूरत स्टेडियम की भव्यता और खासियत का जिक्र किया। वहीं, ट्रंप ने भारत के दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया। लेकिन, ट्रंप ने जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों के नाम का उच्चारण किया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईसीसी ने भी इसपर चुटकी ली। अब इस क्रम में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन का नाम भी जुड़ गया है।

दरअसल, ट्रंप ने सचिन के नाम को ‘Soochin Tendolkar’तो विराट कोहली को Virot Kolee उच्चारित किया था। इसपर माइकल वॉन ने ट्विटर पर सचिन को टैग करते हुए लिखा कि आज आप कैसे हैं सू चिन। वॉन की इस पोस्ट को देखकर यूजर्स ने इस दिग्गज खिलाड़ी को ही ट्रोल कर दिया।

How are you today Sue Chin @sachin_rt !!!! # #DonaldTrumpIndiaVisit

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 25, 2020