दुनिया में क्रिकेट के दीवानों की कमी नहीं है। मैच के दौरान स्टेडियम में आपको छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के फैंस दिखाई दे जाएंगे। ये सभी पूरे जोश के साथ अपनी-अपनी टीमों का सपोर्ट करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर कई फैंस की तस्वीरे और वीडियो वायरल होती रहती है। कुछ खिलाड़ी भी अपने अलग शॉट या किसी काबिलियत के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहते हैं। इंग्‍लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर माइकल वॉन ने सोमवार को क्रिकेट खेलते हुए एक छोटे बच्चे का वीडियो शेयर किया। वॉन ने साथ ही लिखा, ‘श्‍योरली ही हैज एन इंग्लिश कैट और डॉग।’ सोशल मीडिया पर फैंस उस बच्चे के शॉट की तुलना भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं। वीडियो में बच्चा एक के बाद एक शॉट खेल रहा है और उसकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में खास टेक्निक देखने को मिल रहा है।

बच्चे का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ फैंस फ्लॉप चल रहे ऋषभ पंत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने पंत को इस बच्चे से बल्लेबाजी सीखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने पंत को इस बच्चे से कांटेक्ट करने की सलाह दी। वहीं एक फैन तो इस बच्चे का फुटवर्क देख कायल हो गया। फैन के मुताबिक बच्चा वीरेंद्र सहवाग से बेहतर फुटवर्क यूज कर रहा है। जबकि एक फैन ने कहा कि यह बच्चा तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह ही शॉट मार रहा है, यह एक दिन जरूर क्रिकेटर बनेगा।

Surely he has an English cat or dog … https://t.co/WtIvAXDrd5 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 11, 2019

इस वीडियो में बच्‍चा टी-शर्ट के साथ सिर्फ डायपर पहना है, हालांकि उसके हाथ में ग्‍लव्‍ज जरूर है। बच्चे के पास जेसे ही गेंद आ रही है, वह तेजी के साथ शॉट खेल उसे बाहर भेज रहा है। वीडियो एक घर के अंदर का है। वहीं कुछ फैंस ने इस वीडियो पर लिखा कि इस उम्र में ही इसके अंदर टी-20 खेलने की ललक दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि आने वाला समय टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल नहीं होगा।

Tendulkar re-incarnate — Tactical Prince (@otunbakunle) November 11, 2019

Wow, he has the eye and reflexes of Steve Smith! — Lion’s Roar (@LionsRo02372214) November 11, 2019

This is actually sad to see. Already coaching him T20 mode batting from that age. The death of Test batsmanship — JosephB (@jayg91641015) November 11, 2019

Better footwork than virender sehwag — PoRaPo | ಪೋರಪೋ (@urslikithbh) November 11, 2019

Wow! Watch out @sachin_rt ! Finally there is someone who can play as straight in the V as u could! — Saumen Ghosh (@shomu_73) November 11, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App