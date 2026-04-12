आईपीएल 2026 के 20वें मैच में विराट कोहली और फिल साल्ट ने आरसीबी के लिए बेहतरीन शुरुआत की। इस ओपनिंग जोड़ी ने 65 गेंद पर 120 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की। इस शतकीय साझेदारी के साथ विराट कोहली के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। विराट अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियों में योगदान देने वाले खिलाड़ी बने हैं। वह क्रिस गेल से आगे निकल गए हैं।

यानी विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वह ओवरऑल किसी भी मंच पर टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। विराट कोहली के लिए यह 47वां ऐसा मौका था जब वह टी20 क्रिकेट में शतकीय साझेदारी का हिस्सा बने। क्रिस गेल ने 46 बार ऐसा किया था। अब विराट इस मामले में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं।

टी20 में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाले बल्लेबाज

47 : विराट कोहली*

विराट कोहली* 46 : क्रिस गेल

क्रिस गेल 46 : बाबर आजम

बाबर आजम 45 : डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर 40 : फाफ डु प्लेसिस

विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक

विराट कोहली ने 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया। उनका इस सीजन यह दूसरा अर्धशतक है। विराट का यह मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7वां फिफ्टी या फिफ्टी प्लस का स्कोर है। वहीं फिल साल्ट और विराट की जोड़ी ने आरसीबी के लिए पहली बार शतकीय साझेदारी की।

MI के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

9 : केएल राहुल

केएल राहुल 7 : सुरेश रैना

सुरेश रैना 7 : डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर 7 : विराट कोहली*

MI के खिलाफ RCB की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप

फिल साल्ट और विराट कोहली ने 120 रन की साझेदारी की। आरसीबी के लिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। इससे पहले 2023 में मुंबई के खिलाफ बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने 148 रन की साझेदारी की थी।

MI vs RCB: जोश हेजलवुड आरसीबी की प्लेइंग 11 से क्यों हुए बाहर? मुंबई इंडियंस ने भी किए दो बड़े बदलाव

आरसीबी की प्लेइंग 11 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आईपीएल 2026 के 20वें मैच में जोश हेजलवुड आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने पिछले मैच में वापसी की थी और अब फिर बाहर हो गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





