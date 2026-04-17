वानखेड़े स्टेडियम में 16 अप्रैल 2026 की रात मुंबई इंडियंस की हार सिर्फ एक खराब दिन का नतीजा नहीं थी, बल्कि कई छोटी-छोटी गलतियों का परिणाम थी। पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस मुकाबले को अगर सिर्फ स्कोरकार्ड से समझने की कोशिश करेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। मैच रुख कुछ ऐसे छोटे-छोटे पलों में बदला, जिन्होंने अंत में बड़ा अंतर पैदा किया।

अर्शदीप सिंह के शुरुआती दो ओवर ने मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले में ही रयान रिकल्टन और सूर्यकुमार यादव को पवेलियन भेज दिया था। मुंबई इंडियंस ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन शुरुआती झटकों से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई। इसके अलावा मध्य के ओवरों में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का जमकर रन लुटाना भी उनकी हार का प्रमुख कारण बना।

पंजाब किंग्स ने जमकर भुनाये मौके

दूसरी ओर पंजाब किंग्स ने मौके को भुनाने में कोई चूक नहीं की। हार्दिक पंड्या की गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने प्रभसिमरन सिंह का कैच छोड़ा तो पंजाब किंग्स के ओपनर ने पूरा फायदा उठाया और 39 गेंद में नाबाद 80 रन ठोक दिए। उनकी पारी ने भी मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। दीपक चाहर की गेंद में भी वैसी धार नहीं दिखी जैसे कभी हुआ करती थी।

प्रभसिमरन सिंह का जब कैच छूटा था उस समय तक उनके खाते में सिर्फ 11 रन ही जुड़े थे। जसप्रीत बुमराह ने अगर कैच लपक लिया होता तो पंजाब किंग्स दबाव में आ सकती थी, क्योंकि उनके साथी ओपनर प्रियांश आर्या पहले ही आउट हो चुके थे। हालांकि, हुआ इसके उलट।

PBKS ने नई गेंद से दबाव बनाया

जीवनदान मिलने के बाद प्रभसिमरन सिंह ने गियर बदला। उन्होंने पहले पारी को संभाला, फिर मध्य के ओवरों में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैच खत्म कर ही लौटे। इससे पहले पंजाब किंग्स ने नई गेंद से दबाव बनाया, बीच के ओवरों में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखी।

यही वजह है कि मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स मुकाबला कागज पर जितना करीबी लग सकता है, मैदान पर उतना ही एकतरफा नजर आया। एक सपाट पिच पर और हर गुजरते ओवर के साथ और बेअसर होते जा रहे गेंदबाजी आक्रमण के सामने प्रभसिमरन के लिए रन बनाना बहुत आसान था।

प्रभसिमरन का पिछले साल भी प्रदर्शन बहुत शानदार था। आईपीएल 2025 में प्रभसिमरन सिंह ने 17 मैच में 160.53 के स्ट्राइक रेट से 549 रन बनाए थे। अगर शुरुआती दौर के प्रदर्शन को देखें तो प्रभसिमरन IPL 2026 में उस आंकड़े को भी पार कर सकते हैं।

अर्शदीप की भी किस्मत चमकी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्शदीप सिंह की भी किस्मत चमकी। अर्शदीप ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। IPL 2026 में यह उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 50 रन दिए थे।

अर्शदीप ने तीसरे ओवर में मुंबई इंडियंस के रयान रिकल्टन को अपना 100वां IPL शिकार बनाया। इसके बाद भारतीय टी20 कप्तान को उनकी पहली ही गेंद पर आउट किया। अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी की मदद से PBKS ने शुरुआती 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का सिर्फ 15 रन ही बनाने दिए।

यह ठीक वैसी ही शुरुआत थी जिसकी पंजाब किंग्स को तलाश थी, खासकर तब जब श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस के क्विंटन डीकॉक जब तेजी से रन बना रहे थे तब श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप को गेंदबाजी के लिए बुलाया।

उम्मीदों पर खरे उतरे अर्शदीप

अर्शदीप सिंह कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे और शेरफेन रदरफोर्ड को आउट कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर जहां बाकी सभी भारतीय गेंदबाजों को लय हासिल करने में मुश्किल हो रही थी, अर्शदीप सिंह ने मैच का रुख बदलने वाली गेंदबाजी की।

मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद जसप्रीत बुमराह का बचाव किया। इसी दौरान उन्होंने बताया कि बुमराह को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मामूली चोट लगी थी। इस चोट के साथ वह आईपीएल 2026 की शुरुआत में खेले। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

हार्दिक को हटा रोहित को कप्तानी दें, मुंबई की लगातार चौथी हार के बाद पूर्व क्रिकेटर की मांग

मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी हार के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा कि हार्दिक पंड्या को कप्तानी से हटाना चाहिए। रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।







