IPL 2018, MI vs KXIP: जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने बदल दिया गेम, आखिरी ओवर में मुंबई ने यूं छीना मैच

जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी बुधवार (16 मई) का मैच पलटने में बेहद अहम रही। मुंबई इंडियंस ने बुमराह और मिशेल मैकक्लिंगन के प्रदर्शन के बलबूते आखिरी ओवर में हाथ से लगभग गया मैच किंग्स-11 पंजाब से छीन लिया। मुंबई की टीम ने यह मुकाबला तीन रनों से जीता। मुंबई की टीम इस जीत के साथ आईपीएल की अंक तालिका में 12 अंकों के साथ चौथे पायदान पर आ गई, जबकि पंजाब इस सूची में छठे स्थान पर है।

आपको बता दें कि मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में गुरुवार को आईपीएल का 50वां मैच हुआ था। मुंबई और पंजाब की टीम इसमें आमने-सामने थीं। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। मुंबई ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 186 रन का लक्ष्य खड़ा किया था। लेकिन जवाबी पारी में पंजाब पांच विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 183 रन पर ही सिमट गई थी।

पंजाब की हार के पीछे दो अहम खिलाड़ी रहे। पहले- बुमराह और दूसरे- मैकक्लिंगन। बुमराह ने जहां पंजाब को शुरुआत में ही विपक्षी टीम को झटके देते हुए केएल राहुल, एरोन फिंच और मार्कस स्टॉइनिस के विकेट गिराए। वहीं, मैकक्लिंगन ने पहले क्रिस गेल और फिर अंतिम ओवर में युवराज सिंह का विकेट झटकते हुए अपना जलवा बिखेरा।

हुआ यूं था कि किंग्स-11 पंजाब की टीम चार विकेट के नुकसान पर 170 रन रन पर थी। टीम को तब जीत के लिए छह गेंदों (एक ओवर में) पर 17 रन चाहिए थे, मगर मुंबई की टीम ने ऐसा होने न दिया और मैच अपने नाम किया। देखिए आखिरी में कैसे मुंबई ने यह मैच झटक लिया था-

That thrilling last over at Wankhede https://t.co/JdkPxqWzoN via @ipl

— Abhishek Gupta (@kalamkafakeer) May 17, 2018