आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही रोहित शर्मा ने अपना जलवा दिखा दिया है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज पचासा ठोक दिया है। उन्होंने 23 गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। इससे पहले उनकी इस लीग में सबसे तेज फिफ्टी 25 गेंद पर 2015 आईपीएल फाइनल में सीएसके के खिलाफ आई थी। वहीं उनका यह आईपीएल में 48वां पचासा और 50वां फिफ्टी प्लस स्कोर रहा।

इसके अलावा इस पारी में 54 रन बनाते ही हिटमैन ने 8 हजार आईपीएल रन भी पूरे कर लिए। वह आईपीएल में विराट कोहली के बाद 8 हजार रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने अपने 273वें आईपीएल मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। जबकि विराट के नाम आईपीएल में अभी तक 268 मैचों में 8730 रन दर्ज हैं। रोहित ने 38 गेंद पर 78 रन की पारी खेली और अंत में वैभव अरोड़ा का शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के जड़े।

रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को धोया

रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को इस पारी में जमकर धोया। उन्होंने वरुण के पहले ओवर में एक छक्का और दो चौके लगाकर 15 रन बटोरे। इसके बाद अगले ओवर में फिर उन्होंने वरुण के ऊपर चौका लगाया। उन्होंने रियान रिकल्टन के साथ 49 गेंद पर ही 100 रन की साझेदारी करते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। रिकल्टन ने भी 24 गेंद पर पचासा जड़ा। रोहित और रियान रिकल्टन के बीच 71 गेंद पर 148 रन की साझेदारी पहले विकेट के लिए हुई।

केकेआर ने दिया 221 रन का लक्ष्य

इस मैच की बात करें तो पहले खेलते हुए केकआर ने 4 विकेट पर 220 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस को 221 रन का लक्ष्य मिला। अजिंक्य रहाणे ने 67 रन की बेहतरीन पारी खेली। वहीं अंगकृष रघुवंशी ने भी 51 रन बनाए। मुंबई ने इससे पहले सबसे बड़ा लक्ष्य 219 रन आईपीएल में चेज किया था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी।

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Rohit Sharma sends it 87 metres into the stands! 💙🔥



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फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन शुरुआत केकेआर को दिलाई। दोनों ने हार्दिक पंड्या के ओवर से 26 रन बटोरे। इसी के साथ मुंबई इंडियंस के कप्तान के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

