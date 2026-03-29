आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में ही मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया है। पांच बार की चैंपियन टीम को सीजन के पहले से ही सबसे मजबूत टीमों में से एक बताया जा रहा था। इसे टीम ने पहले मैच में केकेआर के खिलाफ 221 रन का रिकॉर्ड रन चेज करके इतिहास रचा। मुंबई का आईपीएल इतिहास में यह सबसे सफल चेज था। वहीं पिछले 13 सीजन में लगातार पहला मैच हारने का सिलसिला भी मुंबई ने खत्म किया।

इस मैच में पहले खेलते हुए केकेआर ने 220 रन 4 विकेट पर बनाए थे। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की इस जीत में अहम योगदान निभाया ओपनर्स रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन ने। दोनों ने 71 गेंद पर 148 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रोहित ने 38 गेंद पर 78 और रिकल्टन ने 43 गेंद पर 81 रन की पारी खेली।

5 साल बाद मुंबई ने किया सबसे सफल रन चेज

मुंबई इंडियंस के आईपीएल में सबसे सफल रन चेज की बात करें तो इससे पहले 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई ने 219 रन का अपना सबसे सफल चेज किया था। अब 5 साल बाद मुंबई ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और ऐतिहासिक रन चेज किया। ओवरऑल यह आईपीएल इतिहास का छठा सबसे सफल रन चेज था।

14 साल बाद मुंबई ने जीता पहला मैच

मुंबई इंडियंस को आईपीएल में 14 साल बाद पहले मैच में जीत मिली है। आखिरी बार मुंबई 2012 में आईपीएल के सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीती थी। उसके बाद से 2013 से 2025 तक लगातार 13 सीजन में मुंबई ने पहला मैच हारा था। अब आखिरकार यह मिथक टूटा और मुंबई ने 13 लगातार हार का सिलसिला खत्म किया।

केकेआर की खुल गई पोल

इस मैच में केकेआर की कमजोर गेंदबाजी की पोल खुल गई है। टी20 वर्ल्ड कप में लगातार पिटने के बाद यहां भी वरुण चक्रवर्ती बेअसर दिखे। उन्होंने 4 ओवर में 48 रन लुटाए। तेज गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी और कार्तिक शर्मा ने निराश किया। साथ ही रिंकू सिंह की कप्तानी और कई फैसले ने केकेआर की प्लानिंग पर सवाल खड़े किए।

रिंकू सिंह की बॉलिंग रोटेशन की रणनीति पर सवाल उठे। उन्होंने सुनील नरेन से गेंदबाजी सही वक्त पर नहीं करवाई। वहीं कैमरन ग्रीन जो सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, उन्हें भी गेंदबाजी नहीं दी गई। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे पॉवरप्ले में ही क्रैम्प के कारण मैदान से बाहर चले गए थे। वहां से रिंकू ने कप्तानी की और काफी बेअसर दिखे।

1️⃣4️⃣ saal ka intazaar… 𝐊𝐇𝐀𝐓𝐀𝐌 pic.twitter.com/CuIcJ5fz8J — Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2026

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रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 का बेहतरीन आगाज किया। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की और केकेआर के खिलाफ 23 गेंद पर पचासा जड़ा। यह उनका आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक रहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

