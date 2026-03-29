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IPL 2026 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Scorecard, MI vs KKR LIVE Score: आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला रविवार 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय स्टार क्रिकेटर्स से भरी मुंबई इंडियंस का सामना अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता से होगा। हार्दिक पंड्या का बतौर कप्तान एक और टेस्ट होने जा रहा है। वहीं केकेआर के पास फिन एलन जैसा धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज है, जिन पर सभी की नजरें रहेंगी। हर्षित राणा, मथीसा पथिराना की गैरमौजूदगी में टीम के अंतिम 11 क्या होंगे यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।

यहां देखें इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Mumbai Indians 

vs

Kolkata Knight Riders  

Match Yet To Begin ( Day – Match 2 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:46 (IST) 29 Mar 2026

केकेआर की संभावित प्लेइंग 11

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, ब्लेसिंग मुजरबानी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।

इम्पैक्ट प्लेयर- उमरान मलिक

16:46 (IST) 29 Mar 2026

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शेरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कॉर्बिन बॉश।

इम्पैक्ट प्लेयर- शार्दुल ठाकुर

16:37 (IST) 29 Mar 2026

MI vs KKR: मुंबई और केकेआर का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल में इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के बीच 35 मैच खेले गए हैं जिसमें मुंबई इंडियंस को 24 जबकि केकेआर को 11 मैचों में जीत मिली है।

16:30 (IST) 29 Mar 2026

'इशान किशन की टीम नहीं बनेगी चैंपियन ', इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी ने हैदराबाद की हार के बाद कर दी भविष्यवाणी

हैदराबाद के आईपीएल 2026 सीजन के पहले ही मैच में आरसीबी के हाथों बुरी तरह से हार मिली। इस हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये टीम इस सीजन में चैंपियन नहीं बनने जा रही है। ...अधिक जानकारी
16:30 (IST) 29 Mar 2026

MI vs KKR: कैसा रहेगा मुंबई का मौसम?

मुंबई और कोलकाता मैच के दौरान बारिश की संभावना सिर्फ एक फीसदी है। यहां पर दिन का तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी जबकि शाम को हल्की हवा चलने की संभावना जताई जा रही है साथ ही बादलों के छाने की भी संभावना है जिसकी वजह से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगा।

16:27 (IST) 29 Mar 2026

IPL 2026: RCB ने तोड़ा राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के साथ बनाए 3 बड़े कीर्तिमान

आईपीएल 2026 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से मात दी। सीजन के पहले मुकाबले में बेहतरीन जीत के साथ आरसीबी ने तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। ...पूरी जानकारी
16:26 (IST) 29 Mar 2026
MI vs KKR Match: कैसा रहेगा वानखेड़े की पिच का मिजाज?

मुंबई की वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी। यहां की पिच लाल मिट्टी से बनी है और शुरुआती कुछ ओवर्स में गेंदबाजों को थीड़ी मदद मिलती है। इस मैच में ओस भी अहम भूमिका निभा सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है।

16:25 (IST) 29 Mar 2026

MI vs KKR Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मुकाबला?

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसका टॉस शाम 7:00 बजे होगा।

16:24 (IST) 29 Mar 2026

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा

16:23 (IST) 29 Mar 2026

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत

16:23 (IST) 29 Mar 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के दूसरे मैच (मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स) से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। वहीं इस मुकाबले के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।