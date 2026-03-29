IPL 2026 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Scorecard, MI vs KKR LIVE Score: आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला रविवार 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय स्टार क्रिकेटर्स से भरी मुंबई इंडियंस का सामना अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता से होगा। हार्दिक पंड्या का बतौर कप्तान एक और टेस्ट होने जा रहा है। वहीं केकेआर के पास फिन एलन जैसा धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज है, जिन पर सभी की नजरें रहेंगी। हर्षित राणा, मथीसा पथिराना की गैरमौजूदगी में टीम के अंतिम 11 क्या होंगे यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।

यहां देखें इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 2 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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