IPL 2026 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Scorecard, MI vs KKR LIVE Score: आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला रविवार 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय स्टार क्रिकेटर्स से भरी मुंबई इंडियंस का सामना अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता से होगा। हार्दिक पंड्या का बतौर कप्तान एक और टेस्ट होने जा रहा है। वहीं केकेआर के पास फिन एलन जैसा धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज है, जिन पर सभी की नजरें रहेंगी। हर्षित राणा, मथीसा पथिराना की गैरमौजूदगी में टीम के अंतिम 11 क्या होंगे यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा।
यहां देखें इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
Match Yet To Begin ( Day – Match 2 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
केकेआर की संभावित प्लेइंग 11
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, ब्लेसिंग मुजरबानी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।
इम्पैक्ट प्लेयर- उमरान मलिक
मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शेरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, कॉर्बिन बॉश।
इम्पैक्ट प्लेयर- शार्दुल ठाकुर
MI vs KKR: मुंबई और केकेआर का हेड टू हेड रिकॉर्ड
आईपीएल में इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के बीच 35 मैच खेले गए हैं जिसमें मुंबई इंडियंस को 24 जबकि केकेआर को 11 मैचों में जीत मिली है।
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MI vs KKR: कैसा रहेगा मुंबई का मौसम?
मुंबई और कोलकाता मैच के दौरान बारिश की संभावना सिर्फ एक फीसदी है। यहां पर दिन का तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी जबकि शाम को हल्की हवा चलने की संभावना जताई जा रही है साथ ही बादलों के छाने की भी संभावना है जिसकी वजह से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगा।
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मुंबई की वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी। यहां की पिच लाल मिट्टी से बनी है और शुरुआती कुछ ओवर्स में गेंदबाजों को थीड़ी मदद मिलती है। इस मैच में ओस भी अहम भूमिका निभा सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है।
MI vs KKR Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मुकाबला?
मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 2026 का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसका टॉस शाम 7:00 बजे होगा।
कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा
मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड
हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के दूसरे मैच (मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स) से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। वहीं इस मुकाबले के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।