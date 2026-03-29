आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में टॉस हारते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी की। टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन शुरुआत की। इस दौरान पॉवरप्ले में कई तूफानी शॉट्स दिखे और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के ओवर में 26 रन भी आते दिखे। इसी के साथ हार्दिक के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ।

एलन और रहाणे दोनों ने एमआई के कप्तान की खबर ली। दरअसल हार्दिक पंड्या ने पारी का दूसरा ओवर फेंका और अच्छी शुरुआत करते हुए सिर्फ 4 रन दिए। एलन इस ओवर में पांच डॉट गेंद खेले। फिर पारी के चौथे ओवर में रहाणे और एलन ने हार्दिक को जमकर धोया। इस ओवर में हार्दिक ने अपने खाते के 25 और कुल 26 रन दिए। यह आईपीएल में उनका दूसरा सबसे महंगा ओवर भी बन गया।

हार्दिक पंड्या ने इससे पहले 2024 में सीएसके खिलाफ एक ओवर में 26 रन दिए थे और यह उनका आईपीएल करियर का सबसे महंगा ओवर था। अब उन्होंने 26 रन दिए और अपने खाते से 25 रन खर्च करते हुए फिर से अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में एंट्री की। फिन एलन और अजिंक्य रहाणे, दोनों खिलाड़ियों ने 32 गेंद पर 69 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंद पर बेहतरीन अर्धशतक भी जड़ा।

6,6,1, 4,4,4…हार्दिक का महंगा ओवर

हार्दिक पंड्या के इस ओवर की बात करें तो शुरुआत अजिंक्य रहाणे ने की दो छक्के लगाते हुए। फिर फिन एलन ने तीन चौके लगाते हुए ओवर का अंत किया। इस ओवर में उन्होंने एक वाइड फेंकी और एक रन लेग बाई का दिया। यही कारण था कि उनके खाते से 25 रन इस ओवर में गए। इसी ओवर से केकेआर के स्कोरकार्ड को लय मिले। इससे पहले पिछले ओवर में अल्लाह गजनफर ने भी 17 रन खर्च किए। फिन एलन 17 गेंद पर 37 रन की तूफानी पारी खेलकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने।

Breathing fire up top! 🎆



🎥 Ajinkya Rahane and Finn Allen struck them sweetly during a blistering stand 👌



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मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच सीजन का यह दूसरा मैच वानखेड़े में खेला जा रहा है। केकेआर की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करेगी। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार और सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हो रहा है। क्लिक करें और देखें स्कोरकार्ड समेत पूरे मैच के अपडेट्स