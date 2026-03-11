Mumbai Indians Schedule 2026: मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपने अभियान की शुरुआत रविवार 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच से करेगी। आईपीएल 2026 के आयोजकों ने बुधवार 11 मार्च को लीग के पहले फेज (शुरुआती 20 मैच) के शेड्यूल की जानकारी दी।

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस पहले फेज के दौरान चार मैच खेलेगी। इसमें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अवे मैच (दिल्ली और गुवाहाटी में) खेलेगी।

हार्दिक पंड्या की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस अपने चौथे मैच में गृह मैदान वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस का अभियान बेहतर रहा था। मुंबई इंडियंस लगातार जीत हासिल करके प्लेऑफ में पहुंची थी।

हालांकि, इसके बाद पांच बार की चैंपियन टीम को एलिमिनेटर में पंजाब किंग्स ने हरा दिया था, जिससे उनकी खिताब जीतने की उम्मीदें खत्म हो गईं थीं। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में एक नई टीम के साथ एक कदम और आगे जाने की कोशिश करेगी।

मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 का शेड्यूल

29 मार्च: मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
04 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
07 अप्रैल: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, एसीए स्टेडियम, बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी
12 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

मुंबई इंडियंस की पूरी टीम: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डीकॉक, दानिश मालेवार, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, राज अंगद बावा, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कडे, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, मोहम्मद इजहार, अल्लाह गजनफर।

IPL 2026 के लिए टीम के अनुसार शेड्यूल देखें

