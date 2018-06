FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Mexico vs Sweden Live Score: स्वीडन ग्रुप स्तर पर तीन अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Mexico vs Sweden Live Score Streaming, MEX vs SWE Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में ग्रुप-एफ में मैक्सिको का सामना स्वीडन से होगा। दोनों टीमें एकातेरिनबर्ग एरिना में आमने-सामने होंगी। स्वीडन का लक्ष्य 12 साल बाद अगले दौर में प्रवेश करना होगा। स्वीडन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने पहले मैच में 1-0 से जीत हासिल की थी, वहीं जर्मनी से उसे दूसरे ग्रुप मैच में 2-1 से हार मिली थी। ऐसे में वह ग्रुप स्तर पर तीन अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

स्वीडन के साथ जर्मनी के भी तीन अंक हैं, लेकिन वह दूसरे स्थान पर है। जर्मनी को पहले मैच में मेक्सिको ने 1-0 से हराया था, वहीं दूसरे मैच में उसने स्वीडन पर 2-1 से जीत हासिल की थी।