मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई जिला एवं मंडल स्तरीय सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता के चयन ट्रायल में नियमों की अनदेखी और चिकित्सा सुविधा के अभाव का गंभीर मामला सामने आया है। चयन ट्रायल के 70+ किग्रा भार वर्ग में ग्रेटर नोएडा के मुक्केबाज अगस्त्या बाघ का शिवम कुमार से हुआ। शिवम कुमार ने बाउट के बीच अगस्त्या बाघ के कमर के नीचे प्रहार किया।

अगस्त्या ने इसकी रेफरी से तत्काल शिकायत की, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया। अगस्त्या कमर के नीचे हुए प्रहार से विचलित तो हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने बाउट नहीं छोड़ी। छह फीट दो इंच लंबे अगस्त्या बाघ ने हाल ही में नोएडा में आयोजिता जिला ओलंपिक गेम्स में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था।

चयन ट्रायल का वीडियो देखने पर 0:54 सेकंड पर दिख रहा है कि शिवम कुमार ने अगस्त्या पर कमर के नीचे प्रहार किया। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी नियमों के अनुसार इस तरह का प्रहार फाउल होता है, लेकिन रेफरी सचिन ने न तो मैच रोका, न चेतावनी दी और न ही फाउल घोषित किया। यही नहीं, रेफरी नियम विरुद्ध जाकर शिवम कुमार को विजेता घोषित कर दिया।

मुक्केबाजी रिंग में नियमों की अनदेखी?



कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला एवं मंडल स्तरीय सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता के चयन ट्रायल्स में 70+ किग्रा भार वर्ग में नियमों की अनदेखी और चिकित्सा सुविधा के अभाव का गंभीर मामला सामने आया है।



ग्रेटर नोएडा से 6 जून को… pic.twitter.com/51sJ1JpkYu — हिमांशु अग्निहोत्री / Himanshu Agnihotri (@HimanAgni) June 14, 2026

खास बात यह भी थी कि बाउट के दौरान रिंग के पास कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नियमों के अनुसार हर आधिकारिक मुकाबले में रिंग साइड डॉक्टर अनिवार्य है, ताकि चोट लगने पर खिलाड़ी को तुरंत उपचार मिल पाए। Video के आधार पर किन नियमों का उल्लंघन हुआ।

IBA नियम 18.7: बेल्ट लाइन से नीचे पंच मारना ‘लो ब्लो’ फाउल है। रेफरी को तुरंत ‘स्टॉप’ बोलकर पीड़ित को 5 मिनट तक रिकवरी टाइम देना चाहिए था। IBA नियम 16.3: क्लिंच होने पर रेफरी को तुरंत ‘ब्रेक’ बोलकर बॉक्सर अलग करने चाहिए। मैच में रेफरी का दखल देर से हुआ। IBA नियम 18.6: रस्सी पकड़ना या उस पर लटकना वार्निंग वाला फाउल है, लेकिन मैच में इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। IBA नियम 5.1 + टेक्निकल रूल 3.2: राउंड के दौरान कोच के अलावा कोई व्यक्ति रिंग में नहीं आ सकता और सिर्फ एक कोच ही निर्देश दे सकता है। वीडियो में दर्शकों/ऑफिशियल के ‘रुक जाओ, खा लो’ जैसे निर्देश सुनाई दे रहे हैं।

अगस्त्या के परिजन (दादा) अशोक बाघ ने आरोप लगाया कि सब कुछ पहले से तय था। उन्होंने जनसत्ता संवाददाता को बताया, ‘‘मुझसे लोगों ने कहा था कि यहां सब ‘सेटिंग’ से चलता है, जिसके लिए यहां पर दो-तीन दिन पहले दस्तक देनी पड़ती है।’’ अशोक बाघ का कहना है कि रेफरी ने जानबूझकर नियमों को दरकिनार कर उनके पौत्र की जान खतरे में डाली। पीड़ित दादा ने खेल महासंघ से तुरंत हस्तक्षेप और न्याय की मांग की है।

इस संबंध में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने कहा, ‘‘मुक्केबाजी विशेषज्ञ और जिला सचिव चयन ट्रायल में निर्णय लेते हैं। मैं मुक्केबाजी का विशेषज्ञ नहीं हूं। अगर चयन ट्रायल में कोई गलतियां होती हैं तो उस पर कोच, रेफरी ज्यादा जानकार होते हैं।’’

जितेंद्र यादव ने माना कि गौतमबुद्ध नगर से कई अभिभावकों की शिकायतें आईं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यहां (गौतम बुद्ध नगर) से ज्यादा शिकायतें रहती हैं। बाकी अन्य जिलों से ट्रायल में कोई शिकायत नहीं आईं। उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सचिव प्रमोद से बात की है और जहां भी कमी है, उसमें सुधार किया जाएगा।’’

रेफरी के फैसले पर जितेंद्र यादव ने कहा, ‘‘निर्णय देने का अधिकार रेफरी का है। मेरे निर्णय देने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित सतीश यादव भी चयन ट्रायल में रहते हैं, लेकिन छात्रावास की छुट्टी होने के कारण वह उपस्थित नहीं थे।’’

इस संबंध में जब कोच अभिषेक द्विवेदी से बात करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। वाट्सएप और एसएमएस के जरिये भी कोच से इस विषय में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।

मेरठ सब जूनियर बॉक्सिंग ट्रायल विवाद: खिलाड़ी को लो ब्लो के बाद भी नहीं मिला फाउल, चिकित्सा सुविधा पर भी सवाल।

फुटबॉल फैन एक कथित ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए पेरू पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। पुलिसकर्मी FIFA वर्ल्ड कप मस्कट बनकर आरोपी के पास पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



