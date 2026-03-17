अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली संस्था मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने कहा है कि बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच दूसरे वनडे के दौरान सलमान आगा को रन आउट देना नियमों के तहत सही था। साथ ही उसने यह बताया कि अगर गेंद स्टंप पर न लगती तो भी सलमान आगा अपील करने करने पर आउट दिए जाते। सलमान को श्रेत्ररक्षण में बाधा (Obstructing the field) हो जाते।

सलमान को मेहदी हसन मिराज ने रन आउट किया था, जिससे खेल भावना पर बहस छिड़ गई। पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में मोहम्मद रिजवान ने गेंदबाज की तरफ शॉट खेला। मेहदी से हल्की टक्कर के बाद आगा क्रीज से बहार रहते हुए गेंद उठा देने जा रहे थे। उन्हें गलती से लगा कि गेंद डेड हो गई है। हालांकि, मेहदी ने गेंद को पकड़ा और आगा के ग्राउंड से काफी बाहर होने पर स्टंप पर मारा।

ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होने का खतरा

एमसीसी ने कहा, ‘नियमों के तहत अंपायर के पास विपरीत फैसला देने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। जब विकेट बिखरे तब नॉन-स्ट्राइकर साफ तौर पर क्रीज से बाहर था और गेंद प्ले में थी। यह आउट है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब गेंद प्ले में थी तब नॉन-स्ट्राइकर अपनी जगह से बाहर निकल गया था और जब वह मेहदी से टकराया तो उसने क्रीज वापस आने की कोशिश शुरू ही की थी। इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज को क्षेत्ररक्षण पक्ष की मंजूरी के बिना गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होने का खतरा होता। बेहतर होता कि वह उस समय का इस्तेमाल क्रीज में वापस आने की कोशिश में करता।’

MCC has issued a clarification on the run out incident which took place during the second men’s One-Day International between Bangladesh and Pakistan.



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नियम में नहीं हो सकता बदलाव

एमसीसी ने कहा, ‘अक्टूबर में लागू होने वाले नए नियमों के तहत अंपायर यह तय कर पाएगा कि अगर गेंद जमीन पर रुकी हुई है तो गेंद स्थिर हो गई है। हालांकि, अगर करीब का क्षेत्ररक्षक नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करने की कोशिश कर रहा है तो यह बता पाना मुश्किल है कि गेंद स्थिर हो गई है। इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह नियम के तहत नॉट आउट था और न ही नियम को दोबारा लिखकर इस तरह की स्थिति को नॉट आउट बनाया जा सकता है।’

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