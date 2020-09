भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी मयंती लैंगर पहली बार मां बनीं। उन्होंने बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी मयंती ने ट्वीट करके दी। मयंती देश की बेहतरीन स्पोर्ट्स एंकरों में से एक हैं। वे मां बनने के कारण ही आईपीएल 2020 का हिस्सा नहीं होंगी। 13वां सीजन शनिवार (19 सितंबर) से शुरू हो रहा है। इससे पहले यह अफवाह उड़ाई गई थी कि उन्हें स्टार स्पोर्ट्स ने निकाल दिया है। मयंती ने ट्वीट कर लिखा- छह सप्ताह पहले हमें बेटा हुआ है। बेहतरीन के लिए हमारा जीवन बदल गया है।

मयंती ने स्टार स्पोर्ट्स को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘‘मैं आईपीएल देखना पसंद करूंगी। सबको शुभकामनाएं।’’ उन्होंने जतीन सप्रू, सुहैल चंडोक, आकाश चोपड़ा, संजना गणेशन, डीन जोन्स, स्कॉट स्टाइरिस, ब्रेट ली और संजोग गुप्ता को भी टैग किया। इसके साथ ही मयंती ने आगे लिखा, ‘‘तो आप में से बहुत से लोग पहुंच गए हैं और कुछ के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले पांच सालों से स्टार स्पोर्ट्स में शामिल मेरी फैमिली ने मुझे कई टूर्नामेंट और इवेंट्स को आगे से कवर करने का मौका दिया है। यहां तक कि जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने मेरा सपोर्ट किया।’’

So I’m going to love watching the IPL @StarSportsIndia all the best to the team @jatinsapru @suhailchandhok @cricketaakash @SanjanaGanesan @ProfDeano @scottbstyris @BrettLee_58 @Sanjog_G and the full gang!! pic.twitter.com/fZVk0NUbTi

