मयंती लैंगर बिन्नी एक जानी मानी स्पोर्ट्स एंकर और कमेंटेटर हैं। वे खेल जगत में अपने ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं। उनके पति स्टुअर्ट बिन्नी की गिनती एक समय होनहार ऑलराउंडर के तौर पर की जाती थी। कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के इनाम के तौर पर उन्हें इंडिया कैप भी पहनने को मिली। हालांकि, वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने के इस मौके को भुना नहीं पाए। यही वजह रही कि वे राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की करने में असफल रहे।

शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर स्टुअर्ट बिन्नी के साथ-साथ मयंती लैंगर को भी ट्रोल करते रहते हैं। उनके साथ हाल ही में फिर ऐसा हुआ। हालांकि, इस बार ट्रोल करने का उनके पति का खराब प्रदर्शन नहीं था। मयंती लैंगर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वे इंस्टाग्राम पर अक्सर तस्वीरें और स्टोरीज शेयर करती रहती हैं। उन्होंने मंगलवार यानी 4 फरवरी 2020 को भी सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर देखने से लग रहा है कि वे शूटिंग के सेट पर पोज दे रही हैं। लैंगर की इस पोस्ट पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया और उनके पति को जोड़कर उनका और स्टुअर्ट बिन्नी का मजाक उड़ाया।

It’s a rather colourful life in our studio @StarSportsIndia #cricketlive #NZvsIND #firevsice pic.twitter.com/ys3pgzPdLS

— Mayanti Langer Binny (@MayantiLanger_B) February 4, 2020