भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेले जा रहे 4 टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया और पहली पारी में 443 रन पर अपनी पारी की घोषणा की। वहीं इस मैच में डेब्यू मैन मयंक अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैदान में पहुंचे तो मयंक अग्रवाल ने एक गजब का कैच लपककर मेजबान टीम को पहला झटका दिया। इस कैच को देखकर सभी हैरान रह गए, वहीं इस कैच के चलते ऑस्ट्रेलिया की ठोस शुरुआत का सपना भी चूर हो गया।

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज फिंच और हैरिस ने अपनी पारी का आगाज किया था। तीसरे दिन का चौथा ओवर लेकर इशांत शर्मा आए थे और फिंच 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में इशांत की इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिंच ने उसे शॉर्ट मिडविकेट की तरफ खेलना चाहा लेकिन मयंक अग्रवाल ने अपनी बाएं ओर जाते हुए जमीनी कैच को बहुत शानदार तरीके से पकड़ा और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया।

A super catch gives India the perfect start to day three.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/yXbzXKDPrV

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2018