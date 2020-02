21 फरवरी से भारत-न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। इस मुकाबले से पहले भारत ने न्यूजीलैंड एकादश के साथ प्रैक्टिस मैच भी खेला। इसमें टीम इंडिया के लिए अच्छी बात रही कि सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने अपनी लय हासिल कर ली है। रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद वनडे टीम में भी उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज खेलने का मौका मिला था। लेकिन, मयंक कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थ। उनकी बल्लेबाजी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इस अभ्यास मै में न सिर्फ मयंक ने अपनी लय हासिल की बल्कि एक ऐसा शॉट खेला जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है।

दरअसल, इस अभ्यास मुकाबले में मयंक ने कपिल देव का फेमस ‘नटराज शॉट’ भी खेला। मयंक के इस शॉट की फैन्स ने जमकर तारीफ कर रहे है। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि कपिल देव का यह शॉट काफी फेमस है और उनके ऊपर बन रही फिल्म 83 में एक्टर रणवीर सिंह ने भी उनके इस शॉट को कॉपी करने की कोशिश की है।

Mayank Agarwal Classy Six !!

Blistering Start for India 59/0 in 7 Over. #NZXIvInd @RanjiKarnataka @mayankcricket pic.twitter.com/6HqBoXWPhr

— InSwinging Yorker (@AbhiCricTweets) February 15, 2020