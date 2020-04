कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के खेल टूर्नामेंट रद्द या स्थगित कर दिए गए हैं। 29 मार्च से होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 13वां सीजन 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस साल यह टूर्नामेंट होगा या नहीं। ऐसे में खिलाड़ियों को ब्रेक मिल गया है। वे वीडियो बनाकर, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर और इंस्टग्राम पर लाइव होकर फैंस के साथ जुड़ रहे हैं। बीसीसीआई ने एक ट्वीट किया है कि जिसमें मयंक अग्रवाल खाना बना रहे हैं।

टेस्ट टीम में अपना स्थान पक्का करने वाले मयंक किचन में बटर गार्लिक मशरूम बना रहे हैं। तीन मिनट के इस वीडियो में मयंक फैंस को डिश की रेसिपी भी बता रहे हैं। इससे पहले मंयक के कुछ फोटो वायरल हुए थे, जिसमें वे वर्कआउट कर रहे थे। कोरोनावायरस के प्रभावों के कारण जिम को बंद कर दिया गया है, जिससे भारतीय क्रिकेटर खुद को फिट रखने के लिए घर में ही अभ्यास कर रहे हैं।

