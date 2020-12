भारत ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया है। इस मैच के दौरान यूं तो कई खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन वाकये ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल, नियमित कप्तान एरॉन फिंच की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाल रहे मैथ्यू वेड को मैच के बीच में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। उन्होंने मैच के दौरान माही का नाम लिया। इसे सुनकर शिखर धवन और कमेंटेटर हंस पड़े।

दरअसल, हुआ ये कि भारत की पारी का नौवां ओवर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के युवा स्पिनर मिशेल स्वीपसन आए। उन्होंने एक वाइड गेंद की। यह शॉर्ट और ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। धवन इस गेंद पर कट करना चाहते थे, लेकिन चूक गए। विकेट के पीछे मुस्तैद मैथ्यू वेड ने गेंद को पकड़ा और स्टंप के ऊपर की गिल्लियों को बिखेड़ दिया। ऑन फील्ड अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। रीप्ले में यह पता चला कि धवन बस कुछ ही इंच से बाल-बाल बच गए हैं।

When cricketers become legends..

After the stumping act…Wade says

“Not #Dhoni…not quick enough like #Dhoni”

pic.twitter.com/p0LXB0joW9

— Priyanka Shukla (@PriyankaJShukla) December 6, 2020