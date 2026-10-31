साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में भी साउथ अफ्रीका को जीत मिली और प्रोटियाज ने टेम्बा बावुमा की कप्तानी में इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका ने तीसरे मैच में कंगारू टीम को 176 रन के बड़े अंतर से हराया। इस टेस्ट सीरीज के बाद बात अगर टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की करें तो इसमें बैटिंग में मैट रेनशॉ ने जबकि गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने बाजी मारी।

मैच रेनशॉ ने इस टेस्ट सीरीज में यानी 3 मैचों में सबसे ज्यादा 369 रन बनाए जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा रहे जिन्होंने 3 मैचों में 218 रन बनाए। वहीं तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का मामले में ट्रैविस हेड रहे जिन्होंने 3 मैचों में 210 रन बनाए। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर मिचेल स्टार्क रहे जिन्होंने 3 मुकाबले में 15 विकेट लिए जबकि दूसरे नंबर पर साइमन हार्मर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 14 विकेट हासिल किए। मार्को यानसेन तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 13 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 मैच रेनशॉ 2026-2026 3 6 0 369 190 61.5 707 52.19 1 2 1 40 3 टेम्बा बावुमा 2026-2026 3 5 0 218 179 43.6 497 43.86 1 0 1 19 1 ट्रैविस हेड 2026-2026 3 6 0 210 121 35 326 64.41 1 0 0 32 0 एडम मार्करम 2026-2026 3 5 0 202 78 40.4 479 42.17 0 2 0 29 1 मार्को यानसेन 2026-2026 3 5 0 198 85 39.6 253 78.26 0 2 1 28 4

साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद टॉप-5 बॉलर

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 5 मिचेल स्टार्क 2026-2026 3 5 586 97.4 15 322 15 6/72 21.46 3.29 39.06 0 1 साइमन हार्मर 2026-2026 3 6 936 156 30 411 14 6/16 29.35 2.63 66.85 1 1 मार्को यानसेन 2026-2026 3 6 584 97.2 24 257 13 5/33 19.76 2.64 44.92 0 1 वियान मुल्डर 2026-2026 3 6 507 84.3 20 237 10 4/68 23.7 2.8 50.7 1 0 कगिसो रबाडा 2026-2026 2 4 432 72 10 247 10 4/77 24.7 3.43 43.2 1 0 जोश हेजलवुड 2026-2026 3 5 497 82.5 13 273 10 6/49 27.3 3.29 49.7 0 1 नाथन लियोन 2026-2026 2 4 654 109 19 262 6 2/58 43.66 2.4 109 0 0

अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ ग्लेन फिलिप्स बने नंबर 1, तिलक ने की वैभव की बराबरी; भारत-न्यूजीलैंड चौथे टी20 के बाद टॉप-10 सिक्स हिटर

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। वहीं तिलक वर्मा ने इस मैच में अपनी पारी में 3 छक्के लगाए और वैभव सूर्यवंशी की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)