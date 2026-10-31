साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में भी साउथ अफ्रीका को जीत मिली और प्रोटियाज ने टेम्बा बावुमा की कप्तानी में इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका ने तीसरे मैच में कंगारू टीम को 176 रन के बड़े अंतर से हराया। इस टेस्ट सीरीज के बाद बात अगर टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की करें तो इसमें बैटिंग में मैट रेनशॉ ने जबकि गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने बाजी मारी।
मैच रेनशॉ ने इस टेस्ट सीरीज में यानी 3 मैचों में सबसे ज्यादा 369 रन बनाए जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा रहे जिन्होंने 3 मैचों में 218 रन बनाए। वहीं तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का मामले में ट्रैविस हेड रहे जिन्होंने 3 मैचों में 210 रन बनाए। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर मिचेल स्टार्क रहे जिन्होंने 3 मुकाबले में 15 विकेट लिए जबकि दूसरे नंबर पर साइमन हार्मर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 14 विकेट हासिल किए। मार्को यानसेन तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 13 विकेट लिए।
साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद टॉप-5 बैटर
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|मैच रेनशॉ
|2026-2026
|3
|6
|0
|369
|190
|61.5
|707
|52.19
|1
|2
|1
|40
|3
|टेम्बा बावुमा
|2026-2026
|3
|5
|0
|218
|179
|43.6
|497
|43.86
|1
|0
|1
|19
|1
|ट्रैविस हेड
|2026-2026
|3
|6
|0
|210
|121
|35
|326
|64.41
|1
|0
|0
|32
|0
|एडम मार्करम
|2026-2026
|3
|5
|0
|202
|78
|40.4
|479
|42.17
|0
|2
|0
|29
|1
|मार्को यानसेन
|2026-2026
|3
|5
|0
|198
|85
|39.6
|253
|78.26
|0
|2
|1
|28
|4
साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद टॉप-5 बॉलर
|गेंदबाज
|साल
|मैच
|पारी
|गेंद
|ओवर्स
|मेडन
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकॉनामी
|स्ट्राइक रेट
|4
|5
|मिचेल स्टार्क
|2026-2026
|3
|5
|586
|97.4
|15
|322
|15
|6/72
|21.46
|3.29
|39.06
|0
|1
|साइमन हार्मर
|2026-2026
|3
|6
|936
|156
|30
|411
|14
|6/16
|29.35
|2.63
|66.85
|1
|1
|मार्को यानसेन
|2026-2026
|3
|6
|584
|97.2
|24
|257
|13
|5/33
|19.76
|2.64
|44.92
|0
|1
|वियान मुल्डर
|2026-2026
|3
|6
|507
|84.3
|20
|237
|10
|4/68
|23.7
|2.8
|50.7
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|2026-2026
|2
|4
|432
|72
|10
|247
|10
|4/77
|24.7
|3.43
|43.2
|1
|0
|जोश हेजलवुड
|2026-2026
|3
|5
|497
|82.5
|13
|273
|10
|6/49
|27.3
|3.29
|49.7
|0
|1
|नाथन लियोन
|2026-2026
|2
|4
|654
|109
|19
|262
|6
|2/58
|43.66
|2.4
|109
|0
|0
अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ ग्लेन फिलिप्स बने नंबर 1, तिलक ने की वैभव की बराबरी; भारत-न्यूजीलैंड चौथे टी20 के बाद टॉप-10 सिक्स हिटर
ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए। वहीं तिलक वर्मा ने इस मैच में अपनी पारी में 3 छक्के लगाए और वैभव सूर्यवंशी की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)