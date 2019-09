श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपनी धारदार गेंदबाजी, कमाल एक्शन और शानदार यार्कर के चलते दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। टेस्ट और वनडे को अलविदा कह चुके मलिंगा भले ही अब टी-20 में खेलते हों लेकिन उन्होंने क्रिकेट जगत में कुछ ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जो बताते हैं कि वो कितने महान गेंदबाज हैं। मलिंगा जब टीम में नहीं होते हैं तो श्रीलंकाई टीम काफी कमजोर नजर आती है, लेकिन अब श्रीलंका को एक नया मलिंगा मिल गया है। जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी मचाए हुए है।

दरअसल, 17 साल के मथीशा पथीराना का गेंदबाजी एक्शन बिल्कुल लसिथ मलिंगा जैसा है, यही नहीं वो मलिंगा की तरह ही सटीक यॉर्कर गेंद भी फेंक लेते हैं। पथीराना ने श्रीलंका के लिए घरेलू सर्किट पर ट्रिनिटी की ओर से डेब्यू किया। उन्होंने डेब्यू मैच में सात रन देकर छह विकेट झटके। पथीराना का रनअप भी देखें तो अन्य तेज गेंदबाजों जैसा ही है, लेकिन उनका एक्शन काफी कुछ मलिंगा से मिलता जुलता है। बॉलिंग एक्शन की वजह से उनकी गेंद को पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता है।

Trinity College Kandy produces another Slinga !!

17 Year old Matheesha Pathirana took 6 wickets for 7 Runs on his debut game for Trinity !! #lka pic.twitter.com/q5hrI0Gl68

