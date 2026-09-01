वनडे की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वाड में बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछली सीरीज में शामिल पांच खिलाड़ियों की वनडे टीम से छुट्टी हो गई है। सबसे बड़ा नाम इसमें शामिल है मार्नस लाबुशेन का। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रेविस हेड के साथ मिलकर भारत को विश्व विजेता बनने से रोकने वाले इस हीरो को अब ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर किया गया है।
मार्नस लाबुशेन ने उस फाइनल मुकाबले में एक छोर संभालते हुए 58 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अब यह खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर हो चुका है, जब अगले वनडे वर्ल्ड कप में तकरीबन एक साल का समय बाकी है। बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार लाबुशेन का परफॉर्मेंस का ग्राफ गिरता जा रहा है। टेस्ट हो या वनडे उनका बल्ला खामोश ही है।
कौन से 5 खिलाड़ी वनडे टीम से बाहर?
टेस्ट में पिछली 3 पारियों में उन्होंने 1, 31, 4 रन ही बनाए। वहीं वनडे में उनकी पिछली 6 पारियां 0, 5, 19, 1, 55 नाबाद, 29 रही हैं। यही कारण है कि अब उन्हें बाहर किया गया है। वहीं लाबुशेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया की पिछली वनडे सीरीज का हिस्सा रहे बेन ड्वारशुइस, मैट शॉर्ट, लियाम स्कॉट और टॉड मर्फी को भी आगामी वनडे सीरीज के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। इन पांच खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई टीम के वनडे स्क्वाड से बाहर किया गया है।
कमिंस-स्टार्क नहीं खेलेंगे जिम्बाब्वे सीरीज
ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले जिम्बाब्वे दौरे पर 15, 18 और 20 सितंबर को तीन वनडे खेलेगी। इसमें कप्तान पैट कमिंस और स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क नहीं शामिल होंगे। दोनों इस सीरीज से बाहर रहेंगे और 24, 27 और 30 सितंबर को साउथ अफ्रीका में होने वाले तीन वनडे मैचों में हिस्सा लेंगे। जबकि पिछली दोनों सीरीज से बाहर रहे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की वनडे टीम में वापसी हुई है। कमिंस की गैरमौजूदगी में मार्श जिम्बाब्वे दौरे पर टीम की कप्तानी कर सकते हैं।
जिम्बाब्वे-साउथ अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे स्क्वाड
मिचेल मार्श, पैट कमिंस (सिर्फ साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोएल डेवीस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेन्सर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिचेल स्टार्क (सिर्फ साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए), एडम जाम्पा।
इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम में थोक में बदलाव,7 खिलाड़ी रिलीज, सरफराज-गुल की कोचिंग से छुट्टी
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम से हम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर