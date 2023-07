मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब, पिछले साल की रनरअप को सीधे सेट में हराया

मार्केटा वोंद्रोसोवा सबसे कम रैंकिंग की और पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनी हैं, जिन्होंने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है।

मार्केटा वोंद्रोसोवा ने पिछले साल की उपविजेता को हराकर यह खिताब जीता है। फोटो सोर्स- AP

चेक गणराज्य की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी मार्केटा वोंद्रोसोवा ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 24 साल की वोंद्रोसोवा ने शनिवार को महिला सिंगल्स के फाइनल में ट्यूनिशिया की ओन्स जाबेउर को सीधे सेटों में हरा दिया। बता दें कि ओन्स जाबेउर पिछले साल की रनरअप थीं और खिताब से चूक गई थीं। वोंद्रोसोवा ने पिछले साल की रनरअप को हराया मार्केटा वोंद्रोसोवा सबसे कम रैंकिंग की और पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनी हैं, जिन्होंने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। वोंद्रोसोवा ने दोनों सेट में पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और जाबेउर को 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट के आगाज के वक्त दावेदारी नहीं थी मजबूत मार्केटा वोंद्रोसोवा ने इससे पहले साल 2019 में भी फ्रेंच ओपन के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन वह खिताब नहीं जीत पाई थीं। इस बार इस स्टार खिलाड़ी ने दमदार खेल दिखाया। बता दें कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनकी दावेदारी इतनी मजबूत नहीं थी। वह खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ ऑल इंग्लैंड क्लब में नहीं आई थी। उनकी बायीं कलाई का ऑपरेशन हुआ था और इसलिए वह अपनी बहन के साथ लंदन घूमने के उद्देश्य से विंबलडन में खेलने के लिए आ गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद वोंद्रोसोवा ने कहा,‘‘ मैं वास्तव में नहीं जानती कि अभी क्या हो रहा है। यह शानदार एहसास है। मैं जिस दौर से गुजरी उसे देखते हुए यह वास्तव में शानदार है कि मैं यहां खड़ी हूं और मेरे हाथ में ट्रॉफी है।’’ बाएं हाथ से खेलने वाली वोंद्रोसोवा की विश्व रैंकिंग 42 है और वह पिछले 60 वर्षों में विंबलडन में फाइनल में खेलने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनी थी। उनसे पहले यहां 1963 में फाइनल में पहुंचने वाली आखिरी गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बिली जीन किंग थी जो वेल्स की राजकुमारी केट के साथ रॉयल बॉक्स में उपस्थित थी।

