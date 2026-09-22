इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय मार्क वुड ने अपने क्रिकेट करियर में फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट को मिलाकर कुल 466 विकेट लिए। दो विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम का हिस्सा रहे मार्क वुड अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं।

मार्क वुड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 255, लिस्ट ए में 126 और टी20 क्रिकेट में 85 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने कुल 2341 रन (1977 प्रथम श्रेणी, 230 लिस्ट ए और 134 टी20 मैच) भी बनाए। लगातार चोटों से जूझने के कारण मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया।

टेस्ट मैचों में लिए 119 विकेट

दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाले और अपनी पीढ़ी के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मार्क वुड ने 2015 में लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने के बाद 38 टेस्ट मैचों में 119 विकेट लिए। मार्क वुड ने 70 वनडे इंटरनेशनल में 80 और 38 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 54 विकेट लिए। उन्होंने टेस्ट में 811, वनडे 168 और टी20 इंटरनेशनल में 27 रन बनाए।

करियर में खेलीं 4 एशेज सीरीज

मार्क वुड ने अपने करियर में चार एशेज सीरीज खेलीं। मार्क वुड ने 2015 में अपनी पहली सीरीज के दौरान ट्रेंट ब्रिज में ही वह विकेट लिया जिससे टीम ने ‘अर्न’ (Ashes trophy) वापस हासिल की। ​​साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेडिंग्ले में उनके जबरदस्त स्पेल ने इंग्लैंड को 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करने और सीरीज ड्रॉ कराने में मदद की।

2019 वनडे वर्ल्ड कप में लिए थे 18 विकेट

2019 में इंग्लैंड में खेले गए वनडे विश्व कप को जीतने वाली टीम में मार्क वुड की अहम भूमिका थी। मार्क वुड ने पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट लिए और उनकी गेंदों की रफ्तार 95 मील प्रति घंटे तक पहुंची। फाइनल में चोट लगने के बावजूद उन्होंने पूरी ताकत से गेंदबाजी करना जारी रखा। इससे इंग्लैंड के प्रति उनका समर्पण पता चलता है।

2022 टी20 वर्ल्ड कप में 4 मैच में लिए थे 9 विकेट

साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप में भी मार्क वुड इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे। मार्क वुड ने टूर्नामेंट में चार मैचों में नौ विकेट लिए। मार्क वुड ने इंग्लैंड के लिए 38 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 54 विकेट लिए और वह देश के छठे सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने 70 वनडे मैचों में 80 विकेट लिए।

मार्क वुड ने कहा, ‘‘मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। पिछले एक साल में जिस तरह की परिस्थितियां रही हैं, उसे देखते हुए शायद यह फैसला बहुत चौंकाने वाला नहीं है। मेरा करार भी अब खत्म हो रहा है और मुझे लगा कि संन्यास लेने का यही सही समय है।’’

मार्क वुड ने कहा, ‘‘मैंने हमेशा चोट से उबरकर वापसी करने और खुद को साबित करने की कोशिश की है। हालांकि, इस बार मैं चोट से अपनी लड़ाई नहीं जीत पाया। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अब मेरे लिए टेस्ट और 50 ओवर का क्रिकेट खेलना संभव नहीं है। पिछले एक साल में इंग्लैंड के लिए खेलने का मेरा सपना धीरे-धीरे खत्म होता चला गया।’’

मार्क वुड ने कहा, ‘‘इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है। यह मेरे बचपन का सपना था, जो पूरा हुआ। इंग्लैंड के लिए इतने मैच खेल पाना मेरे लिए बेहद खास है। दुनिया घूमने, शानदार लोगों से मिलने और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेलने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वह करने का मौका मिला, जिसे मैं दिल से पसंद करता हूं।’’

एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। हरमनप्रीत कौर की टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। भारत ने 216 रन बनाए, जबकि श्रीलंकाई टीम 69 रन पर सिमट गई। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)