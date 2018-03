ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच और चयनकर्ता डेरेन लेहमैन एक वीडियो में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के व्यवहार की शिकायत करते हुए दिखते हैं। लेहमैन के इस बयान पर कमेंट करते हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने साफ कह दिया कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। मार्क बाउचर ने लेहमैन के बयान पर कहा-पहले अपने देश में सफाई करो। मैने ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय दुर्व्यवहार का गवाह रह चुका हू। आप झूठ क्यों बोल रहे हो।

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब ऑस्ट्रेलियाई उप-कप्तान डेविड वार्नर की एक वीडियो फुटेज सामने आई थी। जिसमें वह दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के साथ लड़ाई करते दिख रहे हैं। पहले टेस्ट के तीसरे दिन चायकाल के दौरान हुई इस घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ था। फुटेज में दिख रहा था कि स्टेडियम की सीढ़ियों पर वार्नर और डि कॉक एक दूसरे से कहासुनी में उलझे हैं।मामला बढ़ने पर वार्नर को उनके साथी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा पकड़कर अंदर ले जाने लगे।

Correct Darren! Fully agree! But… start cleaning up in your own country first! The personal, racial abuse I’ve witnessed in Aus was ridiculous. U guys don’t live in a glass house! Why the fuss all of a sudden? Seems fine when the shoe is on the other foot!

— mark boucher (@markb46) March 24, 2018