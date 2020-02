Maria Sharapova Retires: रूस की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने आज यानी 26 फरवरी 2020 को संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने अपने करियर में कुल 5 ग्रैंड स्लैम जीते थे। शारापोवा ने 32 साल की उम्र में टेनिस को अलविदा कहा है। उन्होंने इसकी जानकारी वोग एंड वेनिटी फेयर मैगजीन के एक आर्टिकल में दी। शारापोवा ने कहा, मैं टेनिस को गुडबाय कर रही हूं। टेनिस में 28 साल बिताने और 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के बाद अगले पड़ाव के लिए तैयार हूं।

शारापोवा ने 2012 में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था। वे 2004 में पहली बार विम्बलडन क्वीन बनी थीं। तब वे महज 17 साल की थीं। इसके बाद 2006 में यूएस ओपन, 2008 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थीं। उन्होंने 2012 में फ्रेंच ओपन जीतकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था। शारापोवा इसके बाद सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम 2014 (फ्रेंच ओपन) में जीत पाई थीं।

After 28 years and five Grand Slams, @MariaSharapova is stepping away from tennis. Sharapova sat down exclusively with Vogue and @VanityFair to discuss her decision. https://t.co/KLUlFnMDAm

— Vogue Magazine (@voguemagazine) February 26, 2020