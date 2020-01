ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज और आईपीएल में अपनी धमक दिखा चुके मार्कस स्टोइनिस ने बिग बैश लीग में इतिहास रच दिया। उन्होंने रविवार यानी कि 12 जनवरी को खेले गए एक मुकाबले में 79 गेंद में 147 रनों की आतिशी पारी खेलकर इस लीग का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर अपने नाम कर लिया है। उनकी इस आक्रामक पारी के चलते मेलबर्न स्टार्स ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर सिडनी सिक्सर्स पर 44 रन से जीत हासिल की।

उनकी इस पारी को देखकर आईपीएल में विराट कोहली की आरसीबी को जरूर निराशा होगी। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स इससे काफी खुश होगी। आरसीबी ने 2020 की नीलामी से पहले स्टोइनिस को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था। अपनी इस आतिशी पारी में स्टोइनिस ने 13 चौके और 8 छक्के जड़े।

An incredible knock by an incredible batter!

Stoinis finishes 147 not out, breaking the @BBL all-time high score record. #TeamGreen pic.twitter.com/4B2jwL8lvI

— Melbourne Stars (@StarsBBL) January 12, 2020