आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस इस साल भी किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। स्‍टोइनिस पर कई फ्रेंचाइजियों ने बोली लगाई, लेकिन पंजाब की सह मालिक प्रीति जिंटा ने आरटीएम का प्रयोग कर उन्हें एक बार फिर अपनी टीम में रखने का फैसला किया। नीलामी के दौरान स्‍टोइनिस का बेस प्राइज 2 करोड़ रूपये था। फ्रेंचाइजियों ने इस कीमत को 6 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा दिया। स्टोइनिस आखिरी के ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वो छोटे फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी के जरिए भी विरोधी दल को परेशान करने की काबलियत रखते हैं। स्टोइनिस को आईपीएल 2015 में सबसे पहले दिल्ली की टीम ने खरीदा था, इसके बाद साल 2016 में किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें 55 लाख में खरीदा था। पिछले दो साल से आईपीएल में पंजाब के लिए खेलने वाले स्टोइनिस ने अब तक 12 मैच खेले हैं। बल्लेबाजी में वो एक अर्धशतक जड़ चुके हैं तो वहीं गेंदबाजी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मुंबई के खिलाफ 15 रन देकर चार विकेट है।

पिछले कुछ समय में मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि नीलामी के दौरान कुछ फ्रेंचाइजियों ने उन पर दांव खेलना सही समझा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे वनडे सीरीज में भी स्टोइनिस ने कुछ अच्छी पारियां खेली है। सीरीज के पांचवें वनडे में स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक 87 रनों की पारी खेली, जिनमें उन्होंने 4 छक्के भी जड़े।

