ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने कथित परीक्षा पेपर लीक होने का विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और जीवन में निष्पक्ष अवसर मिलने का अधिकार है। इस स्टार निशानेबाज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह मुद्दा राजनीति से कहीं बड़ा है और छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है।

मनु ने लिखा, ‘इस समय बात हमारे देश के भविष्य से जुड़ी ज़िंदगियों की है। बात हम सबकी है। मैं एक छात्रा हूं और एक समय हम सभी छात्र रहे हैं। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और जीवन में निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए। ये कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनके मौलिक अधिकार हैं।’

राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए

जिन छात्रों और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी बात करते हुए मनु ने कहा,’वे हमारे देश का भविष्य बनने वाले थे। उनके सपनों, उनकी काबिलियत और उनके भविष्य की रक्षा की जानी चाहिए थी।’ मनु ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘यह किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने का मामला नहीं है। यह उन मुद्दों पर आवाज उठाने का समय है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं जो शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा और जवाबदेही हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी सोच या विचारधारा से परे हम सभी को प्रभावित करते हैं।’

छात्रों की पीड़ा देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ

ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली इस निशानेबाज ने यह भी कहा कि छात्रों की पीड़ा देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा, ‘अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। इसलिए छात्रों को इस तरह पीड़ित होते देखना बेहद दुखद है। हम उनके प्रति और अधिक जिम्मेदार हैं। हर बच्चे को ऐसा भविष्य मिलना चाहिए जहां वह बिना किसी डर के सीख सके, आगे बढ़ सके और अपने सपने पूरे कर सके।’

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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंकी है। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पूरी खबर पढ़ें।