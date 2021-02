भारत की स्टार शूटर मनु भाकर के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर बदसलूकी का मामला सामने आया है। मनु भाकर के मुताबिक, एयर इंडिया ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया और फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और खेल मंत्री किरेण रिजिजू से मदद मांगी। रिजिजू के दखल देने के बाद उन्हें फ्लाइट में चढ़ने दिया गया।

दरअसल, मनु भाकर दिल्ली से भोपाल ट्रेनिंग के लिए जा रही थीं। उन्हें एयर इंडिया के पदाधिकारियों ने फ्लाइट में बैठने से रोक दिया। इस पर मनु भाकर को गुस्सा आ गया। उन्होंने लगातार पांट ट्वीट किए। भाकर ने आरोप लगाया कि निशानेबाजी बंदूक से संबंधित सभी पेपर होने के बाद भी उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जा रहा है। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। दो बंदूक के लिए उनसे 10 हजार रुपए मांगी गई। भाकर ने एयर इंडिया के अधिकारी मनोज गुप्ता और अन्य स्टाफ पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया।

Not allowing me to board flight AI 437 at IGI Delhi and asking now 10200rs Despite all valid Documentation and DGCA permit . Top of that Manoj Gupta Air india incharge and other staff is humiliating me despite I have 2 guns and ammunition@KirenRijiju @HardeepSPuri waiting sir? pic.twitter.com/UJ3G8jgVa9 — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021

खेल मंत्री के दखल देने के बाद भाकर को फ्लाइट में चढ़ने दिया गया। इसके लिए शूटर ने किरेण रिजिजू को शुक्रिया कहा। खेल मंत्री ने उन्हें देश की शान बताया। दूसरी ओर, इस मामले में दिग्गज महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एयर इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘‘इस तरह की घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक कर्मचारी और एक यात्री के रूप में एयर इंडिया के साथ मेरा जुड़ाव शानदार है। एआई ने हमेशा खेल और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया है।’’

Dear Ms Bhaker

Our Delhi Airport team has confirmed that the official at our counter had only sought for valid documents as per rules for carriage of your weapon on board. (1/3) https://t.co/HCV87u6eha — Air India (@airindiain) February 19, 2021

This is very unfortunate to have such incident occurred, but my association with Air India as an employee and a passenger is remarkable. AI has always set benchmark for showing respect to sports and sportspersons.@airindiain https://t.co/WvC8Z4xf8B — Jhulan Goswami (@JhulanG10) February 19, 2021

वहीं, दिग्गज हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै ने ट्वीट किया, ‘‘याद रखें कहानी में हमेशा 2 पक्ष होते हैं। एक ओलंपियन और 2 दशकों से अधिक एयर इंडिया परिवार के एक सदस्य के रूप में इस संस्थान मैं में बहुत गर्व महसूस करता हूं, जिसने हमेशा खिलाड़ियों का समर्थन किया है और उत्कृष्टता की खोज में सभी सहायता प्रदान की है।’’ एयर इंडिया ने मनु भाकर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, ‘‘हमारी दिल्ली हवाई अड्डे की टीम ने पुष्टि की है कि हमारे काउंटर पर अधिकारी ने केवल हथियार की ढुलाई के लिए नियमानुसार वैध दस्तावेज मांगे थे।’’

Remember there are always 2 sides to a story. As an Olympian & a proud member of the Air India family for over 2 decades, I take great pride in the institution,which has always supported sportspersons & extended all assistance in pursuit of excellence.@KirenRijiju @HardeepSPuri https://t.co/vAv3hQwr9O — Dhanraj Pillay (@dhanrajpillay1) February 19, 2021

एयर इंडिया ने आगे लिखा, ‘‘उसी (दस्तावेजों) की अनुपस्थिति में हथियारों के लिए वैध शुल्क आपको बताए गए थे। जैसा कि कथित तौर पर किसी ने ‘रिश्वत’ नहीं मांगी। बोर्डिंग से पहले वैध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आपके आश्वासन पर आपको बोर्डिंग पास जारी किया गया था। बोर्डिंग गेट पर आपके द्वारा आधिकारिक वैध दस्तावेज दिखाए जाने के तुरंत बाद आपको फ्लाइट में बैठने की अनुमति दी गई थी। एयर इंडिया ने हमेशा स्पोर्ट्सपर्सन को प्रोत्साहित और सम्मानित किया है। हमारे साथ काम करने वाले कई प्रतिष्ठित खेल दिग्गज हैं।’’