आईपीएल के आगामी सत्र यानी कि 2020 के लिए 19 दिसंबर को हुई नीलामी में सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने दुनिया भर के तमाम खिलाड़ियों पर दांव लगाया। इसमें कुछ खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश हुई तो कुछ को इस सीजन के लिए किसी भी टीम ने मौका नहीं दिया। इसमें जो सबसे हैरान करने वाला नाम था तो मनोज तिवारी का था।

इस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार किसी भी टीम ने शामिल नहीं किया। उन्होंने अपना बेस प्राइज 50 लाख का रखा था लेकिन किसी ने भी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन, मनोज तिवारी ने अनसोल्ड रहने के बाद भी इस नीलामी प्रक्रिया को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है।

34 साल के इस खिलाड़ी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह समंदर किनारे हाथ में प्याला लिए नजर आ रहे हैं। इसका कैप्शन लिखते हुए मनोज ने कहा कि- जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए है। लिहाजा मैं आईपीएल 2020 में खरीददार न मिलने को सेलिब्रेट कर रहा हूं। मनोज तिवारी के शामिल नहीं किए जाने पर कई खिलाड़ियों ने अपनी हैरानी व्यक्त की थी।

Life should not only be lived, it should be celebrated. So here i’m celebrating the snub from IPL 2020 Auction pic.twitter.com/R0IUhtpIRv

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) December 22, 2019