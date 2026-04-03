संजू सैमसन बेहतरीन क्रिकेटर हैं और आईपीएल 2026 में वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। संजू सैमसन बैटर हैं, विकेटकीपर हैं मौका मिलने पर कप्तानी कर सकते हैं यानी एक संजू में कई सारे गुण हैं और कोई भी फ्रेंचाइजी इस तरह के खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ना चाहेगी। वैसे संजू का बल्ला आईपीएल 2026 के पहले लीग मैच में नहीं चला, लेकिन इसके बावजूद पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बताया कि वो सीएसके के लिए कितने अहम हैं।

मनोज तिवारी ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके लिए सबकुछ सही होता है और संजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल यानी आईपीएल 2025 में हमने देखा था कि दिल्ली के खिलाफ सुवर ओवर का गेम हुआ था और टीम के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन संजू उसका हिस्सा नहीं थे। उसके बाद से ही हमने अनुमान लगाया था कि कुछ गड़बड़ है। यानी भगवान ने सबकुछ फिट किया हुआ था कि संजू को यहां से यहां (सीएसके) आना है।

संजू के साथ ज्यादती हुई थी

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि जिस तरह से संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेला, उनकी ये कहानी किताबों में आनी चाहिए। जिस माइंडसेट के साथ वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले थे, हालांकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। उनको पहले ही ओपनिंग में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्हें मौका मिला तब वो मध्यक्रम में खेले और फिर उन्हें ओपन करने का मौका मिला और फिर जिस तरह से वो चमके तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अहम मैचों में प्रदर्शन किया और फिर अब वो सीएसके के साथ हैं। जो एमएस धोनी का क्रेज है ना वो संजू के आने के बाद वैसी ही रहने वाला है। यानी अगर धोनी नहीं होंगे तो उनकी कमी नहीं खलने वाली है। वो धोनी के ब्रांड के भी आगे बढ़ाने वाले हैं।

धोनी की लिगेसी को आगे ले जाएंगे संजू

मनोज तिवारी ने कहा कि अभी भारतीय क्रिकेट में जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं और उनके फैंस फॉलोइंग की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अगर युवा खिलाड़ी में से किसी का है तो वो संजू सैमसन का है। संजू जब नहीं भी खेलते हैं तो उनको इतना सपोर्ट मिलता है कि हम विश्वास नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि अब उनको चेन्नई जैसे फ्रेंचाइजी में मौका मिला। सीएसके के लिए ओपनिंग समस्या रही है तो वो वहां भी फिट बैठते हैं। धोनी को भी इंजरी है तो अगर वो कीपिंग नहीं करते हैं तो संजू ये काम भी कर सकते हैं। वहीं धोनी के नहीं होने पर वो क्राउड को भी आकर्षित करने की भी ताकत रखते हैं।

ये खबरें भी पढ़ें

अभिषेक शर्मा ने KKR के खिलाफ 4 छक्के लगा पूरी की खास सेंचुरी, डेविड वॉर्नर की लिस्ट में हुए शामिल

रोहित, कोहली, सूर्या को 10 में मिले इतने अंक, गंभीर नंबर 1; लेग स्पिन के खिलाफ बेस्ट बैटर का पीयूष ने बताया नाम